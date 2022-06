EA SPORTS FIFA 22 Annuncia Ultimate Team of the Season

Oggi EA SPORTS pubblicherà l'Ultimate Team of the Season di FIFA 22!

Con Cristiano Ronaldo, Mbappé e molti, molti altri, l'Ultimate Team of the Season di FIFA 22 celebra i migliori tra i migliori, che hanno sempre dato il meglio per le loro squadre durante tutta la stagione.

Senza ulteriori indugi, l'Ultimate Team of the Season è:

Attaccanti Christopher Nkunku, RB Leipzig

Karim Benzema, Real Madrid

Mohamed Salah, Liverpool

Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain

Robert Lewandowski, FC Bayern

Wissam Ben Yedder, AS Monaco

Cristiano Ronaldo, Manchester United

Centrocampisti Joshua Kimmich, FC Bayern

Kevin De Bruyne, Manchester City

Aurélien Tchouaméni, AS Monaco

Jude Bellingham, Borussia Dortmund

Luka Modric, Real Madrid

Lucas Paquetá, Olympique Lyonnais

Vinícius Jr., Real Madrid

Rafael Leão, Milan

Difensori Kalidou Koulibaly, Napoli

Rúben Dias, Manchester City

Virgil van Dijk, Liverpool,

Marquinhos, Paris Saint-Germain

Theo Hernández, Milan

João Cancelo, Manchester City

Trent Alexander-Arnold, Liverpool

Portiere Mike Maignan, Milan

