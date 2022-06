Call of Duty: Modern Warfare ll sarà disponibile a ottobre

Call of Duty: Modern Warfare II, sequel di Modern Warfare uscito nel 2019, sarà il Call of Duty più ambizioso e innovativo di sempre, inaugurando una nuova era per il franchise.





La tecnologia e il gameplay di ultima generazione si fonderanno nel gioco più rivoluzionario e completo della serie. I giocatori combatteranno al fianco dei personaggi più iconici di Modern Warfare, tra cui il capitano Price, Ghost, Soap, Gaz e Laswell, oltre a incontrare una serie di nuovi alleati letali come le forze speciali messicane, il colonnello Alejandro Vargas e avversari provenienti dagli angoli più oscuri della guerra globale al terrorismo.

Inoltre, durante l’anno arriverà anche una nuova esperienza Warzone 2.0, che assieme aModern Warfare IIoffriranno nuovi rivoluzionari progressi nell'Al che influiranno su ogni esperienza di gioco. Per la prima volta nella storia di Call of Duty, il team di Infinity Ward utilizza un motore di Call of Duty unificato per tutto il franchise, a partire da Modern Warfare ll e Warzone 2.0.







Il rilascio del gioco è previsto su PlayStation 5, PlayStation 4,Xbox Series X|S, Xbox One, e PC tramite Battle.net e Steam a partire dal 28 Ottobre!

