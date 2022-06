JURASSIC WORLD: IL DOMINIO I PRODOTTI PER AVVENTURE GIURASSICHE

L’attesa è finita. Il 2 giugno in tutte le sale italiane uscirà Jurassic World: Il Dominio, l’ultimo capitolo della trilogia iniziata nel 2015 che ha riportato i fan di tutto il mondo nella fantastica Isla Nublar. In questa nuova avventura, l’intera umanità dovrà imparare a convivere con i dinosauri scappati dall’isola alla fine del film precedente.



Per l’occasione, Funko presenta la nuova linea di Pop! che celebra i protagonisti e soprattutto i dinosauri presenti nella pellicola.



Per gli amanti della prima trilogia invece, Loungefly propone un nuovo design di borse, zaini e portafogli ispirati al logo di Jurassic Park, con l’iconica silhouette del Tirannosauro che si staglia su un cielo rosso

Revell, leader mondiale del modellismo, presenta la nuova linea di 3D Puzzle ispirati ai più famosi dinosauri della saga. Facili da costruire, sono perfetti sia per adulti che per bambini!





Una collezione completa che attraversa i quasi 30 anni di questa storica saga che ha cambiato per sempre la storia del cinema. Non resta altro che fare le valigie e partire per la misteriosa isola piena di dinosauri!

