PAC-MAN MUSEUM+ disponibile

PAC-MAN MUSEUM+ è disponibile da oggi per Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (con il supporto a Xbox Play Anywhere). Il gioco è anche compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X|S, nonché giocabile con Xbox Game Pass.

I giocatori e i fan sono invitati in una sala giochi virtuale per scoprire o rivisitare 14 titolidella leggendaria serie di PAC-MAN, con alcuni di questi che non sono disponibili da anni.

I giochi inclusi sono:

PAC-MAN

SUPER PAC-MAN

PAC & PAL

PAC-LAND

PAC-MANIA

PAC-ATTACK

PAC-IN-TIME

PAC-MAN ARRANGEMENT Arcade ver.

PAC-MAN ARRANGEMENT CS ver.

PAC-MAN CHAMPIONSHIP EDITION

PAC Motos

PAC’N ROLL REMIX

PAC-MAN BATTLE ROYALE

PAC-MAN 256

Oltre a questi titoli,PAC-MAN MUSEUM+ permette ai giocatori di personalizzare la propria sala giochi virtuale mettendo cabinati, decorazioni e memorabilia che possono essere acquistati completando le missioni in-game.

Disponibile solamente in digitale in Europa, il gioco ha anche dei bonus (non disponibili su Game Pass) di lancio, per chi acquista il gioco nei primi 30 giorni dal lancio, che aggiungono 5 statuette in-game da mostrare nella sala giochi.

Altre News per: museum+disponibile