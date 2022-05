JURASSIC PARK: IL DOMINIO - ECCO I NUOVI FUNKO POP

L’attesa è finita. Il 2 giugno in tutte le sale italiane uscirà Jurassic World: Il Dominio, l’ultimo capitolo della trilogia iniziata nel 2015 che ha riportato i fan di tutto il mondo nella fantastica Isla Nublar. In questa nuova avventura, l’intera umanità dovrà imparare a convivere con i dinosauri scappati dall’isola alla fine del film precedente.



Per l’occasione, Funko presenta la nuova linea di Pop! che celebra i protagonisti e soprattutto i dinosauri presenti nella pellicola.



Per gli amanti della prima trilogia invece, Loungefly propone un nuovo design di borse, zaini e portafogli ispirati al logo di Jurassic Park, con l’iconica silhouette del Tirannosauro che si staglia su un cielo rosso



Una collezione completa che attraversa i quasi 30 anni di questa storica saga che ha cambiato per sempre la storia del cinema. Non resta altro che fare le valigie e partire per la misteriosa isola piena di dinosauri!

