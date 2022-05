eFootball Championship Pro 2022 - annunciati gli otto Club che parteciperanno

La categoria "Mobile" sarà presente alle finali mondiali dell’eFootball Championship Open 2022!

KONAMI svela oggi i dettagli del calendario e i club che parteciparenno all'eFootball Championship 2022. La competizione è stata suddivisa in due categorie: eFootball Championship Pro ed eFootball Championship Open.

eFootball Championship Pro



eFootball Championship Pro durerà tre settimane e vedrà otto tra i migliori Club europei contrapporre i propri team professionisti eSport.I Club che parteciperanno al torneo di quest’anno sono: FC Barcelona, Manchester United, FC Bayern München, Arsenal, Celtic FC, AS Monaco, AS Roma e Galatasaray.Calendario eFootball™ Championship Pro:Sabato, 4 giugno: Sorteggio abbinamentiSabato, 11 giugno – Domenica, 12 giugno: Fase a gironi giorno 1 & 2Sabato, 18 giuno – Domenica, 19 giugno: Fase a gironi giorno 3 & 4Sabato, 25 giugno: Quarti di finale e semifinaleSabato, 26 giugno: Play-off per il terzo posto & FinaleKONAMI trasmetterà live il torneo sui canali social di eFootball, durante le dirette sarà attiva una campagna che permetterà agli utenti sintonizzati di ottenere oggetti in game.eFootball Championship Pro sarà, inoltre, supportato da una serie di campagne da parte dei Club coinvolti e che daranno la possibilità ai fan di vincere premi dopo ogni match.Per maggiori dettagli sulle campagne legate a eFootball™ Championship Pro, controllate gli annunci ufficiali dei Club e le news in-game di eFootball™ 2022.eFootball Championship OpeneFootball Championship Open è una competizione pubblica alla quale tutti gli utenti di eFootball™ 2022 potranno prendere parte e competere su diverse piattaforme: PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox ONE e Steam. Quest’anno, i giocatori potranno partecipare alle finali mondiali dell’eFootball™ Championship Open anche su dispositivi mobile, iOS e Android.Calendario eFootball Championship Open:Lunedì, 27 giugno – Sabato, 3 luglio: Round 1Venerdì, 8 luglio – Lunedì, 11 luglio: Round 2Sabato, 30 luglio – Domenica, 31 luglio: Round 3Sabato, 13 agosto - Domenica, 14 agosto: Finali MondialiDream TeameFootball Championship 2022 si baserà sulla modalità “Dream Team”. "Dream Team" è la nuovissima modalità di gioco in cui gli utenti possono costruire la squadra dei sogni mettendo sotto contratto giocatori e allenatori, facendo uso di oggetti di gioco (ad esempio GP che gli utenti possono guadagnare in-game), e competere contro altri utenti di tutto il mondo.I giocatori possono anche sviluppare e rafforzare i loro calciatori per adattarli a differenti stili di gioco, oltre a organizzare la loro squadra attraverso il tesseramento e l’allenamento dei calciatori.Grazie a "Dream Team", gli utenti di eFootball 2022 possono creare la squadra dei sogni, in grado di riflettere la personale ideologia calcistica.

