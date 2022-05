TORNA BEYOND PG:

TUTTE LE NOVITÀ DELLA NUOVA STAGIONE DEL CANALE DEDICATO AL MONDO DEL GAMING E DELLA CULTURA POP





La summer season dell’apprezzato format si prepara a rinfrescare le calde giornate estive con una buona dose di intrattenimento firmato PG Esports. Tantissime le novità per un palinsesto ricchissimo che ricomincia oggi su Twitch

L’estate è definitivamente arrivata, ma a sfidare il caldo ci pensa PG Esports, tournament organizer leader in Italia, che rinnova ancora una volta il fitto programma di Beyond PG, il canale Twitch dedicato all’entertainment a 360°. Le rubriche quotidiane del canale si arricchiscono, portando una ventata d’aria fresca che darà il via a una stagione coi fiocchi. Le novità si potranno notare già a partire da oggi, lunedì 23 maggio, alle ore 10.00 con il primo episodio di un rinnovato Bar dell’Esports, dove Francesco “Deugemo” Lombardo accompagnerà gli spettatori a scoprire tutte le novità del gaming competitivo in un’unica trasmissione. Per tutto quello che bisogna sapere sul mondo dell’esport, approfondimenti e ospiti speciali, basterà sintonizzarsi qui.

Il mondo del gaming manterrà il suo ruolo da protagonista anche il martedì. Il canale Twitch si animerà a partire dalle 15.00 con Gamer Room, il format che svela i dietro le quinte legati allo sviluppo e alla progettazione dei titoli più amati dai fan in compagnia di Gianluca “Ualone” Loggia, storica penna dell’editoria videoludica italiana, il noto game designer Diego Ricchiuti e Simone “Akira” Trimarchi, tra i volti più noti dell’esport italiano.





A seguire, alle 17.00, il noto streamer Gianluca “Pingu16” Piscedda trasporterà il pubblico indietro nel tempo con Time Machine!, un tuffo nel passato tra le principali serie videoludiche, sia quelle che hanno avuto successo sia quelle, più sfortunate, scomparse dai radar. La giornata si conclude con una chiacchierata tra amici, alle 21.00: durante #GXCHATTING, Sim e i ragazzi di Game-eXperience commenteranno insieme agli spettatori tutte le ultime novità del mondo videoludico. Sarà un appuntamento davvero imperdibile per gli appassionati, grazie alla vena irriverente e ironica che contraddistingue la trasmissione.

Il palinsesto continua mercoledì alle 11.00 con una completa novità per il canale. Comincia !DigiTalk, in compagnia di Alessandro “MingusTV” Carrozzo e di guest star speciali per ogni episodio: un talk show che invita il pubblico a scoprire tutti i segreti del mondo del digitale e della comunicazione, per entrare in contatto con la nuova generazione per cui social, streaming e creatività sono pane quotidiano. Alle 15.30 sbarca su Beyond PG un altro format: N3RDZONE, con il giornalista Lorenzo Fantoni e tutto il team di N3rdcore.it.





L’anima nerd del canale qui prenderà il sopravvento, con uno spazio dedicato alla cultura pop in tutte le sue forme, tra cinema, gadget, serie TV, collezionismo e tutto ciò che ruota attorno alla pura e semplice passione. La giornata non può che terminare nel migliore dei modi, alle 20.00, con un focus dedicato a una delle discipline più antiche e amate: gli scacchi. Con Scacchi sul pezzo, in compagnia di Romualdo “Chess Society” Vitale e Franco di Mare, i fanatici del mondo scacchistico troveranno un piccolo angolo di paradiso, dove scoprire ogni casella della scacchiera nei dettagli e migliorare le proprie tecniche settimana dopo settimana.

Gamer Room torna on-air anche giovedì alle 15.00, seguito però dal Cosplay Lounge, alle 21.00, uno spazio pensato per gli appassionati del cosplay a 360°. Accompagnati dalla guida esperta di Federica “IconStitch” Di Paolo, i fan potranno partecipare a veri e propri contest e non mancheranno salotti dove discutere di temi scottanti di questa nicchia dell’intrattenimento, insieme a guest star d’eccezione.

L’ultimo giorno della settimana si alterneranno due format già conosciuti sul canale: Raffaele “IlSolitoMute” Bottone, inviterà i fan a passare il venerdì in sua compagnia partecipando al Quiz show che non andrà mai in TV, con domande e curiosità di tutti i tipi, ovviamente a tema cultura pop, mentre Giulia “Juniper” Migliore permetterà al pubblico di mettersi nei panni di qualcun altro con In My Shoes. Già collaudata alle fiere di settore, la trasmissione si rivelerà un luogo sicuro dove potersi esprimere liberamente sui temi dell’inclusione, in una costante lotta ai pregiudizi.