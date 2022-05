Xiaomi e Leica Camera annunciano accordo strategico a lungo termine

Xiaomi annuncia di aver stretto un accordo di collaborazione strategica a lungo termine con Leica Camera, azienda tedesca di smart manufacturing, famosa in tutto il mondo per la produzione di macchine fotografiche e apparecchi ottici specifici per la fotografia.

Il lancio ufficiale del primo flagship sviluppato congiuntamente dalle due aziende è previsto per luglio di quest'anno.

Xiaomi e Leica condividono la stessa vision in ambito imaging mobile, unite dalla stessa volontà di esplorare continuamente le prestazioni ottiche e l'esperienza fotografica attraverso innovazioni tecnologiche estreme e ricerche di carattere estetico.

"Xiaomi si concentra sulla creazione di un'esperienza utente ottimale e ha sempre sperato di esplorare le capacità fotografiche da smartphone fino all'estremo. Xiaomi e Leica condividono i rispettivi obiettivi e idee e apprezzano i vantaggi e l'industria dell'altra. Questa cooperazione darà un forte impulso alla strategia di imaging di Xiaomi. Durante la collaborazione, dalla progettazione ottica alla messa a punto dell'estetica, le tecnologie innovative, le filosofie di prodotto e le preferenze di imaging di entrambe le parti hanno sperimentato una collisione e una fusione profonda senza precedenti"- ha dichiarato Lei Jun, fondatore, presidente e CEO di Xiaomi Group.













