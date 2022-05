Outright Games: quattro nuovi giochi per bambini e famiglie

preparatevi a divertirvi con tutta la famiglia dopo i grandi annunci diOutright Games in occasione del suo OG Unwrapped. Il nuovo evento digitale è stato caratterizzato soprattutto dall'annuncio a sorpresa diun gioco dedicato alla Justice League di DC, una nuova avventura per famiglie su licenza Warner Bros. Interactive Entertainment per conto di DC, con protagonista la celebre squadra di supereroi.

Inoltre, è stato svelato ancheStar Trek Prodigy: Supernova, che porterà i fan in un'avventura spaziale intergalattica ambientata nel mondo della serie televisiva animata per bambini.

Per la prima volta, è stato mostrato anche Dreamworks Dragons: Leggende dei Nove Regni. Questo gioco d'azione e avventura è ispirato all’omonima serie originale di Dreamworks Animation, Dreamworks Dragons: Leggende dei Nove Regni, ambientata 1.300 anni dopo gli eventi diDragon Trainer.

Infine,PAW Patrol: Gran Premio, che arriverà nel corso dell'anno, dando ad amici e familiari la prima possibilità di gareggiare insieme ai loro cuccioli preferiti della serie animata più seguita in fascia prescolare.

Scopri maggiori dettagli su ogni gioco qui sotto.

Un gioco dedicato alla Justice League di DC (nome finale da confermare)



In arrivo nel 2023 - Un'avventura per famiglie con protagonista la celebre squadra di supereroi della DC.



Disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, Nintendo Switch™ e PC

Star Trek Prodigy: Supernova



Ottobre 2022 - Basato sull'acclamata serie animata di Paramount+ lanciata nel 2021, Star Trek Prodigy: Supernova segna il debutto nei videogiochi per la celebre serie di Star Trek dedicata ai giocatori più giovani.



Disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, Nintendo Switch, PC e Google Stadia

DreamWorks Dragons: Leggende dei Nove Regni

o Autunno 2022 - Un nuovo gioco d'azione e avventura ispirato alla celebre serie TV,Dreamworks Dragons: Leggende dei Nove Regni, ambientata 1.300 anni dopo gli eventi diDragon Trainer.

o Disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, Nintendo Switch, PC e Google Stadia

PAW Patrol: Gran Premio

30 settembre 2022 - PAW Patrol: Gran Premio consente a un massimo di 4 giocatori di gareggiare insieme ai propri cuccioli preferiti. Il gioco è basato su PAW Patrol, uno dei più importanti marchi prescolari a livello globale e la serie più seguita in questa fascia d’età.



Disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, Nintendo Switch, PC e Google Stadia

