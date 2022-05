Farming Simulator 22 - anunciato oggi il Kubota Pack

Un attesissimo nuovo marchio arriva in Farming Simulator:l’editore e sviluppatore GIANTS Softwareannuncia il Kubota Pack per Farming Simulator 22, introducendo così nella serie di successo mondiale la multinazionale Kubota nata ad Osaka, in Giappone, 130 anni fa. Undici nuovi veicoli e strumenti prodotti dal marchio leader di mercato sono inclusi nel pack.

Lancio in 28 giugno per PC e console

Il preorder parte ora – con una release fisica in alcuni paesi selezionati

Incluso nel Year 1 Season Pass

Contenuto nel pack il Kubota M8 – “L’ufficio con vista” dell’agricoltore

Il Kubota M8, il più grande trattore di Kubota prodotto fino ad oggi, è incluso nel pack. Con l’interno della cabina estremamente spazioso e la visuale a 360 gradi per controllare i campi, il trattore promette agli agricoltori virtuali la miglior seduta nel loro “ufficio” agricolo.

Sono inclusi anche i trattori M5, M6 e M7, così come le minipale gommate, le pale cingolate e nuovi veicoli, per gestire l’attività agricola quotidiana come caricare e trasportare merci con strumenti moderni, versatili e potenti.

Con due veicoli estremamente performanti, il Sidekick veloce e agile e l’RTV-X1140 molto resistente, i giocatori possono consegnare i prodotti velocemente oppure esplorare i terreni, anche insieme ad altri colleghi accomodati nei sedili per i passeggeri. Sono stati aggiunti anche nuovi outfit nel guardaroba. I giocatori possono indossare l’abbigliamento di Kubota per mostrare la loro affiliazione al noto marchio.

Release fisica in paesi selezionati

Il Kubota Pack digitale è disponibile globalmente. È prevista una versione fisica pacchettizzata per PC solo in alcuni paesi selezionati quali Italia, Germania, Francia e UK. Il Kubota Pack per Farming Simulator 22 uscirà il 28 giugno.

Farming Simulator 22 è disponibile per PC, Mac, PlayStation®5 (PS5™), Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One e Stadia.

