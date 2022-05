Max Payne 3 festeggia il decimo anniversario

Per festeggiare il decimo anniversario di Max Payne 3, siamo lieti di annunciare l’uscita diMax Payne 3 – The Official Soundtrack (Anniversary Edition), una nuova versione dell’iconica colonna sonora il cui arrivo è previsto più avanti nel corso dell’anno sulle piattaforme di streaming, in formato digitale e su vinile in edizione limitata.

Oltre alle evocative musiche del gruppo noise di L.A. HEALTH, Max Payne 3 – The Official Soundtrack (Anniversary Edition) include anche brani inediti.

I brani della colonna sonora realizzati dagli HEALTH sono il perfetto accompagnamento in stile dark e industrial dello stato mentale confuso e precario di Max e dell’atmosfera cupa che lo circonda. In questo album hanno raggiunto nuovi traguardi con il loro sound noise inconfondibile e malinconico, e “TEARS” è diventata un must nei loro coinvolgenti concerti.

Pubblicato originariamente per PS3, Xbox 360 e PC nel 2012, e ora disponibile tramite ilRockstar Games Launchere la retrocompatibilità anche per Xbox Series X|S and Xbox One, il terzo capitolo della saga di Max Payne include un’esperienza di gioco dettagliatissima e cinematografica, che unisce un innovativo uso delle armi a una storia oscura e complicata che porterà Max dalle strade di New York alle favelas di São Paulo.

Apprezzatissimo per la sua azione al cardiopalma e per l’uso innovativo del Bullet Time® (lanciato dalla serie), il gioco ha ricevuto ottime valutazioni anche per la sua particolare colonna sonora, recensita daVice,Pitchfork,Kotaku,Game Informere altre testate che ne hanno lodato l’originalità.

Per maggior dettagli su Max Payne 3 – The Official Soundtrack (Anniversary Edition) segui il Newswire di Rockstar.

