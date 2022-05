Battlegrounds: Lobby Legends celebra la festa di Noblegarden questo weekend!

La Regina Azshara e i suoi servitori Naga stanno per travolgere l'evento Lobby Legends: Noblegarden! Con un nuovo eroe, nuovi servitori e una nuova abilità, i 16 migliori giocatori della Battaglia del mondo dovranno imporsi nella Stagione inaugurale della Battaglia di Hearthstone, Ascesa dei Naga, per dimostrare di essere degni di ottenere la loro fetta del montepremi di 50.000 $ e il titolo di campioni di Lobby Legends.

Ciò che devi sapere

Giocatori

Lobby A Lobby B SaoKing Jag-eunsae yjSJMR Dapeedou Kid Maks7k Roger Oroff Xixo Awedragon Alucard Sisyphus yanase Koyomi Bofur Babofat

Come funziona

Giorno 1: tutti e 16 i giocatori vengono divisi in due lobby diverse, e i membri di ciascuna lobby si sfidano in 3 match. Dopo ogni match, i giocatori ricevono dei punti in base al piazzamento finale, con 7 punti per chi arriva primo, 6 per il secondo e poi a scendere fino a 0 punti per chi arriva ottavo. Alla fine dei match, i primi quattro migliori giocatori di ogni lobby, in base ai punti ottenuti, avanzano al girone dei migliori 8.

Giorno 2: i migliori 8 si affronteranno in un formato Check finché non verrà incoronato il vincitore. I punti si otterranno come nel Giorno 1, ma per vincere bisognerà ottenere un minimo di 20 punti e poi assicurarsi il primo posto e la vittoria in un match. Solo quando entrambe le condizioni si saranno verificate, un giocatore potrà uscire dal secondo evento Battlegrounds: Lobby Legends con il titolo di campione e 10.000 $ di premio.

Co-streaming della community

Resta aggiornato sugli ultimi contenuti e notizie degli eSport di Hearthstone sul

