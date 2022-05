Nuovo Xperia 1 IV: l'asso nella manica per la creazione di contenuti

Le funzionalità foto e video più avanzate in uno smartphone con capacità di registrazione di video in slow-motion in 4K a 120 frame per secondo (fps) su tutte le ottiche, combinate a esperienze immersive di gioco in streaming e riproduzione musicale

Obiettivo da 85-125 mm con il primo vero zoom ottico al mondo i e sensore d’immagine con elevata velocità di lettura a 120 fps su tutti e tre gli obiettivi, per non perdere nessun istante prezioso.

e sensore d’immagine con elevata velocità di lettura a 120 fps su tutti e tre gli obiettivi, per non perdere nessun istante prezioso. Funzioni “Videography Pro” e “External monitor” con streaming live.

Display da 120 Hz per prestazioni grafiche incredibilmente fluide e rilevamento del tocco ad alta velocità a 240 Hz, per garantire ai gamer il massimo controllo dell’azione.

Funzione “Game Enhancer”, in grado di regolare con precisione la qualità dell’immagine e dell’audio durante il gioco e di supportare lo streaming live, per la condivisione di contenuti in tempo reale.

Display 4K HDR 120 Hz con luminosità di circa il 50% superiore e HDR drive in tempo reale.

Speaker stereo full-stage perfezionati e registrazione audio di alta qualità con “Music Pro”.

Batteria da 5.000 mAh, potente e duratura per utilizzi prolungati, con Snapdragon 8 Gen 1 Mobile Platform e Corning® Gorilla® Glass Victus.

Confezione plastic-free, con dimensioni ridotte della metà rispetto ai modelli precedenti senza caricabatterie e cavi accessori. Riduzione fino al 36% delle emissioni di CO2 per unità rispetto al trasporto di prodotti in confezioni di dimensioni convenzionali.

11 maggio 2022 – Sony presenta oggi il nuovo smartphone Xperia 1 IV, sviluppato in modo specifico per chi è alla ricerca delle funzionalità più innovative del settore, in particolare in termini di tecnologie d’immagine avanzate, funzioni di gaming e potenza audio, tutto racchiuso in un dispositivo dal design compatto e moderno.

“Xperia 1 IV è l’ultimo arrivato della serie Xperia,” ha spiegato Nobuki Asahina, Head of Mobile Sales & Marketing. “Per Sony, la creatività non conosce limiti, e il nostro nuovo modello di punta, Xperia 1 IV, nasce a partire da questa filosofia.” Ha poi aggiunto: “Xperia ispira gli utenti a esprimersi nella creazione di contenuti, e con Xperia 1 IV ogni parte del processo può essere gestita in modo ottimale. E non è tutto: il dispositivo è anche veloce! Ogni singolo aspetto è stato progettato per massimizzare la velocità esecutiva, dalla fotocamera alla reattività nel gaming. Siamo sicuri che questo nuovo smartphone sarà apprezzatissimo dai clienti”.

Sensore d’immagine e zoom ottico, per foto e video ai massimi livelli

Xperia 1 IV è dotato di tre ottiche, per consentire prestazioni ottimali in vari tipi di contenuti: un supergrandangolo da 16 mm, un grandangolo da 24 mm e il nuovo teleobiettivo con vero zoom ottico da 85–125 mm, un primato assoluto nella categoria.

Tutti gli obiettivi sono dotati di sensore d’immagine da 12 MP “Exmor RS™ for mobile”, con velocità di lettura fino a 120 fps. Queste caratteristiche consentono registrazioni in 4K a 120 fps per video in slow-motion fino a 5x, oltre a Real-time Eye AF e Real-time tracking nelle fotografie con tutti e tre gli obiettivi. Xperia 1 IV è inoltre in grado di combinare le informazioni sulla profondità, usando il sensore 3D iToF e il rilevamento del soggetto basato su AI (intelligenza artificiale) per la massima precisione nell’AF e nel tracking in condizioni di luce scarsa.

Inoltre, le ottiche ZEISS sono state calibrate in modo specifico per lo smartphone Xperia e il rivestimento ZEISS T riduce i riflessi su tutti gli obiettivi posteriori, a completo vantaggio del rendering e del contrasto.

Anche la fotocamera anteriore è dotata di sensore d’immagine “Exmor RS™ for mobile” da 12 MP, con un buon miglioramento di dimensioni rispetto al modello precedente, e permette la riduzione del rumore nei contesti poco illuminati e lo scatto di selfie in 4K HDR.

Prestazioni spettacolari nei contenuti video

Xperia 1 IV garantisce funzionalità senza paragoni per quanto riguarda i video. Basandosi sui riscontri diretti dei videomaker, Sony ha sviluppato la funzione “Videography Pro”, che centralizza tutte le impostazioni relative ai video, permettendo all’utente di regolare facilmente parametri come messa a fuoco, esposizione e bilanciamento del bianco, anche durante la registrazione.

Gli utenti hanno la possibilità di registrare e riprodurre scene con movimenti rapidi e video in slow-motion fino a 5x, grazie alla capacità del dispositivo di registrare in 4K HDR a 120 fps su tutti gli obiettivi. Realizzare video fluidi e privi di vibrazioni è più semplice che mai, grazie all’innovativo sistema Optical SteadyShot con FlawlessEye. Xperia 1 IV supporta anche la tecnologia Eye AF e il tracking degli oggetti nei video, permettendo all’utente di mantenere nitidamente a fuoco il soggetto e ridurre il tempo dedicato alla composizione.

Il nuovissimo smartphone di Sony, inoltre, consente la ripresa di video con funzione multi-frame, per filmati con una gamma dinamica più ampia e senza compromessi in termini di risoluzione. E, per una libertà creativa senza limiti, Xperia 1 IV vanta capacità di zoom estremamente fluide, dal supergrandangolo al teleobiettivo.





Streaming live dove vuoi, quando vuoi

Xperia 1 IV migliora la qualità dello streaming live semplificandone al tempo stesso l’elaborazione. Il dispositivo, infatti, consente l’uso delle funzioni “Eye AF” e “Object Tracking” contestualmente a Videography Pro durante lo streaming live, per esempio su YouTube. In alternativa, l’utente può riprodurre in streaming video di qualità elevata da una fotocamera Alpha compatibile, usando Xperia 1 IV come monitor esterno. In abbinamento al Vlog Monitor di Sony, è possibile eseguire lo streaming live di contenuti con risoluzione anche maggiore, grazie all’uso delle fotocamere posteriori.

Tutta la tecnologia delle fotocamere Alpha™ a portata di mano

Xperia 1 IV coniuga un potente teleobiettivo zoom ottico, splendidi effetti bokeh e tecnologie di autofocus avanzate, per dare vita a scatti davvero unici. Il dispositivo vanta la funzione Real-Time Eye AF e lo scatto continuo a 20 fps con AE (esposizione automatica)/AF in HDR su tutte e tre le ottiche, per scattare ritratti di persone e animali anche quando i soggetti si muovono velocemente o le condizioni di ripresa non sono ideali. Inoltre, Xperia 1 IV può contare sul bilanciamento del bianco basato su AI, per recepire e correggere i colori anche in presenza di un’illuminazione insoddisfacente, generando risultati intensi e autentici.

Cinematography Pro di CineAlta

Xperia 1 IV consente all’utente di creare contenuti dall’aspetto cinematico in tutta facilità. Grazie alla funzione Cinematography Pro “Powered by CineAlta”, è infatti possibile registrare filmati con parametri e impostazioni cromatiche vicini ai livelli professionali. Tutte le fotocamere posteriori supportano la registrazione in 4K con frame rate elevato fino a 120 fps e slow-motion fino a 5x. Inoltre, grazie alla nuova modalità multi-framex ora disponibile anche per le riprese, i video possono essere registrati con una gamma dinamica più ampia, senza perdere risoluzione.

Esperienze di gaming mobile senza paragoni

Tra le funzioni avanzate pensate per gli amanti del gaming, il display da 120 Hz e la tecnologia di riduzione del mosso e di rilevamento del tocco da 240 Hz. Inoltre, le funzioni specifiche per il gaming includono L-y raiser, equalizzatore audio e ottimizzazione delle chat vocali, per un’esperienza di gioco davvero coinvolgente. Xperia 1 IV è ottimizzato con Qualcomm Snapdragon Elite Gaming, garanzia di prestazioni di massimo livello. Inoltre, è presente la funzione “Heat Suppression power control (H. S. power control)”, che sopprime il peggioramento delle prestazioni e della resa della batteria dovuto alle alte temperature del terminale, anche durante il gioco e quando il dispositivo è connesso al caricatore.

Xperia 1 IV agevola la condivisione del gioco con la funzione “RT record”, che consente all’utente di registrare circa 30 secondi prima di premere il pulsante. In modalità Game Enhancer, è persino possibile trasmettere in streaming live, per esempio su YouTubeTM, le prestazioni di gioco, controllando i commenti del pubblico in diretta, con la possibilità di comunicare in tempo reale.

Il nuovo Xperia 1 IV permette anche un migliore streaming live tramite PC. Tutte le modalità audio, tra cui la voce del giocatore, la musica del gioco e la chat vocale con gli altri gamer, vengono coniugate, inviandole al PC tramite una stessa connessione via cavo. Xperia 1 IV è stato scelto come dispositivo ufficiale per la competizione PUBG MOBILE E-sports Global Tournament 2022.

Gaming Gear per Xperia 1 IV

Gaming Gear, in esclusiva per Xperia 1 IV, supporta il gioco prolungato, grazie alla funzione di raffreddamento, oltre allo streaming live di alta qualità. L’utilizzo di questo sistema con Xperia 1 IV è attualmente in fase di sviluppo, con la supervisione del team di e-sport professionale giapponese SCARZ; il lancio è previsto in regioni selezionate già dall’autunno 2022.

Esperienze musicali autentiche

Xperia 1 IV è stato progettato per assicurare esperienze di ascolto assolutamente autentiche, grazie alle funzionalità audio perfezionate in collaborazione con Sony Music Entertainment. I nuovi speaker stereo full-stage migliorano la resa dei bassi e della grancassa. Gli speaker sono inoltre in grado di riprodurre brani “360 Reality Audio (360RA)”: la decodifica hardware ottimizza la qualità del suono durante l’ascolto di pezzi con la relativa codifica da TIDAL e nugs.net. In più, il dispositivo è dotato della funzione “360 Reality Audio Upmix”, che converte il suono da fonti stereo in audio multicanale simile a 360RA. Un’altra novità è rappresentata da DSEE Ultimate, in grado di migliorare la qualità del suono dei servizi di streaming, avvicinandolo alla qualità ad alta risoluzione. Attraverso un imminente aggiornamento del software, Xperia 1 IV supporterà anche Bluetooth® LE Audio, per ridurre il ritardo del suono durante l’ascolto dei contenuti a livelli inferiori rispetto alle convenzionali connessioni Bluetooth.

Registrazione a livello professionale con Music Pro

La nuova funzione di registrazione musicale “Music Pro” permette prestazioni di livello professionale con il solo utilizzo di Xperia 1 IV, grazie a processi di elaborazione su cloud. Music Pro converte e perfeziona i suoni vocali registrati con Xperia 1 IV come se fossero stati elaborati in uno studio professionale, consentendo all’utente di registrare brani a casa o dove desidera. L’elaborazione su cloud rimuove il rumore indesiderato dalle tracce registrate, sfruttando una tecnologia di separazione delle fonti sonore. Il sistema riproduce quindi la risposta in frequenza dei microfoni a condensatore ad alte prestazioni di Sony, generando un riverbero simile a quello degli studi professionali. E, se si canta suonando simultaneamente la chitarra acustica, Music Pro è in grado di separare le tracce vocali e la chitarra e di mixarle con il bilanciamento desiderato. La registrazione e l’editing delle tracce audio sono gratuiti, mentre l’elaborazione su cloud per ottenere un suono di alta qualità è soggetta a una tariffa mensile.

Intrattenimento immersivo a portata di mano

Grazie al display da 6,5” in formato 21:9 con qualità 4K HDR OLED, refresh rate da 120Hz e privo di dislivelli che altererebbero la visione, Xperia 1 IV è garanzia del massimo coinvolgimento durante qualsiasi esperienza di visione. Il display di Xperia 1 IV è più luminoso circa del 50% e integra la tecnologia Real-time HDR drive, per una migliore visibilità delle aree luminose come di quelle buie, anche in ambienti sovraesposti.

Il processore X1™ per dispositivi mobili applica la tecnologia di rimasterizzazione BRAVIA HDR a qualsiasi contenuto riprodotto, regalando una resa migliore in termini di contrasto, colore e nitidezza anche ai video in streaming. In ambito cinematografico, guardare un film con Dolby Atmos è un’esperienza eccezionalmente coinvolgente, con effetti audio multidimensionali provenienti da tutte le direzioni. Ora è possibile provare il suono Dolby Atmos® anche sul proprio dispositivo mobile, perfezionato in collaborazione con Sony Pictures Entertainment.

Nuovo servizio dedicato per Xperia: “BRAVIA CORE for Xperia”

Xperia 1 IV offre in esclusiva BRAVIA CORE for Xperia, che consente all’utente la riproduzione di film in elevata qualità 4K sull’ampio display 21:9 di Xperia 1 IV. Gli utenti di questo servizio saranno in grado di scegliere tra centinaia di novità e di grandi classici Sony Pictures Entertainment, dai un’occhiata dietro le quinte con Studio Access e scopri i titoli IMAX Enhanced e l’audio immersivo by DTS, tutto incluso nel servizio BRAVIA CORE per Xperia.

Prestazioni e design

Xperia 1 IV è dotato della piattaforma Snapdragon 8 Gen 1 Mobile, che funziona su reti 5G e Wi-Fi 6E, con 12 GB di RAM e 256 GB di ROM, oltre a una batteria da 5.000 mAh con vita utile fino a 3 anni. La ricarica rapida ripristina il 50% della capacità della batteria in 30 minuti, e il dispositivo è abilitato alla ricarica wireless.

Xperia 1 IV resiste all’acqua e alla polvere come da standard IP65/68 ed è dotato di Corning Gorilla Glass Victus nella parte anteriore e posteriore.

Il modello Xperia 1 IV con design super flat e super satinato è disponibile in tre varianti cromatiche – nero, bianco ghiaccio e viola – in una perfetta fusione di stile minimalista, materiali di qualità premium e lavorazioni avanzate. Il pulsante dell’otturatore ha un particolare design ergonomico, con finitura goffrata per una praticità ottimale.

Road to Zero

Sony Group ha messo a punto un piano a favore della sostenibilità denominato “Road to Zero”, che ambisce ad azzerare l’impatto ambientale delle attività entro il 2050. Come per il modello precedente, nella confezione di Xperia 1 IV non è presente plasticaiv, sostituita dalla carta anche come involucro diretto del prodotto. Le dimensioni della confezione sono ridotte di circa il 50% rispetto ai modelli precedenti senza caricabatterie e cavi accessori, con una riduzione del peso di trasporto e delle emissioni di CO2 di circa il 36% per unità.

Disponibilità Xperia 1 IV e accessori

La cover “Style Cover with Stand” abbinata condivide il design innovativo e moderno dello smartphone, ha un supporto integrato ed è realizzata in materiale antibatterico oltre a essere progettata per una perfetta manualità. La cover è proposta in tre colori – nero, grigio e viola – e sarà disponibile in mercati selezionati da metà giugno.

Per informazioni dettagliate sul prodotto, consultare il sito:

