LEGO presenta le nuove avventure del mondo LEGO City

LE AVVENTURE DI LEGO® CITY DIVENTANO ANCORA PIÙ EMOZIONANTI GRAZIE AD UNA NUOVA ESPERIENZA DI COSTRUZIONE CHE CELEBRA L’IMMAGINAZIONE

Grazie al nuovo format di narrazione digitale, LEGO City Missions dà ai bambini e alle bambine l’opportunità di personalizzare i loro modelli usando liberamente la propria immaginazione e creatività, per vivere ed affrontare divertenti e appassionanti missioni.

Oggi, il Gruppo LEGO, ha annunciato una nuova esperienza, unica e interattiva, per i designer in erba, che potranno dare vita alle loro creazioni con i tre nuovi set LEGO City Missioni: LEGO City Missioni di salvataggio animale, LEGO City Missioni di esplorazione su Marte e LEGO City Missioni investigative della polizia marittima.

L'ultima innovazione del mondo LEGO City permetterà ai più piccoli di immergersi in un fantastico mondo di avventure interattive e missioni da risolvere, attraverso sfide di costruzione che non prevedono l’uso delle istruzioni o l’utilizzo dei personaggi dei set. Questa nuova esperienza è pronta a condurre, mattoncino dopo mattoncino, i giovani costruttori in un viaggio frutto della loro immaginazione e creatività.

LEGO City Missioni viene lanciato con tre nuovi set a tema: uno sul salvataggio degli animali, uno sull’esplorazione dello spazio e l’ultimo ispirato alle indagini di polizia. Ogni modello è accompagnato da una storia interattiva, che a sua volta contiene otto diverse missioni. I bambini e le bambine riceveranno idee per costruire i modelli di base, che ricostruiranno volta per volta, per adattarli ai diversi scenari e alle tante missioni che incontreranno nel corso di ogni racconto.

"Il team che ha ideato LEGO City Missioni voleva esplorare una nuova strada per celebrare l'immaginazione dei bambini e far fiorire la loro creatività durante l’uso dei mattoncini LEGO. Il dialogo con le famiglie ci ha confermato che la fiducia creativa è fondamentale per il benessere dei più piccoli e con questo nuovo prodotto, il nostro obiettivo è proprio quello di renderli orgogliosi delle proprie creazioni", dice Lillie Ann Talbott, Design Strategist, Creative Play Lab del Gruppo LEGO.

Mikkel Lee, Story Innovation Lead, Creative Play Lab LEGO: "Vogliamo che ogni bambino sappia che non c’è un modo giusto o sbagliato di costruire e che solo la sua immaginazione può porre un limite alla creatività. Con LEGO City Missioni abbiamo lavorato duramente per garantire un equilibrio tra i consigli per costruire il set base e la parte di interpretazione personale. Durante i nostri test ci viene costantemente ricordato che i bambini sono dei geni creativi e quindi, non vediamo l'ora di vedere cosa escogiteranno questa volta!”

È possibile accedere alle storie interattive tramite l'app LEGO Digital Building Instructions, scansionando il codice QR presente all'interno della scatola.

I bambini e le bambine alla ricerca di nuove ispirazioni per costruire e sfidare le loro abilità di progettazione ameranno questi nuovi prodotti, che permetteranno loro di impegnarsi in infinite ore di gioco creativo, dove l’unico limite è posto dalla fantasia.

Il set LEGO City Missioni di salvataggio animale permette ai piccoli fan del mattoncino di salvare la situazione attraverso il gioco della costruzione. Utilizzando il modello base, il pick-up di salvataggio, i bimbi potranno personalizzarlo e ricostruirlo man mano che risolvono le varie missioni. Attraverso le storie digitali, inoltre, saranno protagonisti del salvataggio degli animali in città, anche grazie all’interazione con i personaggi nell’app, come Westbrook, Jessica Sharpe e Fendrich.

LEGO City Missioni di esplorazione su Marte porta i bambini in un'emozionante avventura a bordo della navicella spaziale: destinazione Marte! Il veicolo può essere personalizzato secondo la propria creatività e lanciato in divertenti missioni, fornite dalla storia digitale. Inoltre, nell’app, l'astronauta tenente Rivera e il dottor Wexler sono pronti a guidare l’eccitante esplorazione del pianeta rosso.

LEGO City Missioni investigative della polizia marittima dà ai bambini l'opportunità di unirsi alla squadra di polizia LEGO City e risolvere il mistero dell'oceano. I bambini posso customizzare la barca con tanti accessori: una macchina fotografica, un trofeo, una maschera da palombaro, manette, walkie-talkie e altro ancora per giocare al detective e lavorare al fianco dei personaggi preferiti come il Capo Wheeler e Gracie Goodhart. Nel set, anche un simpatico amico peloso per aiutare nella missione!

In tutte le avventure e le missioni scelte, i bambini si trasformeranno negli eroi della storia! Attraverso il potere della narrazione in grado di accendere l'immaginazione, i bambini saranno in grado di estendere e vivere appieno l'esperienza di gioco fisico con i mattoncini, costruendo e ricostruendo senza alcun limite!

Questi nuovi set saranno disponibili presso i LEGO Store, LEGO.com e nei migliori negozi di giocattoli dal 1° giugno, al prezzo di 29.99 €.

Per giocare a LEGO City Missioni è necessario uno smartphone o un tablet dove installare l'app LEGO Building Instructions.

Altri dettagli sui prodotti

60353 LEGO City Missioni di salvataggio animale

Età: 6+

Pezzi: 246

Prezzo: 29.99 €

60354 LEGO City Missioni di esplorazione su Marte

Età: 6+

Pezzi: 298

Prezzo: 29.99 €

60355 LEGO City Missioni investigative della polizia marittima

Età: 6+

Pezzi: 278

Prezzo: 29.99 €

Altre News per: legopresentanuoveavventuremondolegocity