LEGO STAR WARS: LA SAGA DEGLI SKYWALKER DUE NUOVI DLC

Warner Bros. Games celebra la giornata di Star Wars con il lancio di due nuovi DLC perLEGO Star Wars: La saga degli Skywalker che includono i personaggi diThe Mandalorian Stagione 2 e Star Wars: The Bad Batch. Il Character Pack The Mandalorian - Stagione 2 includerà Ahsoka Tano, Boba Fett, Bo Katan, Fennec Shand e il Moff Gideon. Il packStar Wars: The Bad Batch includerà Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair ed Echo.Dalla sua uscita il 5 aprile, Lego Star Wars: La saga degli Skywalker ha stabilito il record per il lancio di maggior successo per un gioco LEGO ed è disponibile per le console Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4, per Nintendo Switch e per PC.

Sviluppato da TT Games in collaborazione con LEGO Group e il team di Lucasfilm Games e pubblicato da Warner Bros. Games,LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker presenta il maggior numero di personaggi mai visto in LEGOStar Wars, con oltre 300 personaggi sbloccabili da tutti i nove film. Il Pacchetto Collezione Personaggi (season pass) espande ulteriormente il cast includendo personaggi al di fuori delle tre trilogie.

Oltre ai personaggi di The Mandalorian - Stagione 2 e Star Wars: The Bad Batch lanciati oggi, ilPacchetto Collezione Personaggi include i pacchetti usciti in precedenza The Mandalorian Stagione 1, Solo: A Star Wars Story, Personaggi Classici,Trooper e Rogue One: A Star Wars Story. I sette pacchetti sono inclusi nellaCollezione Personaggi o come acquisti singoli.

LEGOStar Wars: La Saga degli Skywalker Standard Editionè disponibile al prezzo consigliato di €59,99. LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Deluxe Edition è disponibile al prezzo consigliato di €69,99 e include il gioco base, la Collezione Personaggi(Season Pass) e, nelle versioni fisiche, un'esclusiva minifig di LEGO Star Wars: Luke Skywalker con latte blu.

Altre News per: legostarwarssagadegliskywalkernuovi