Funko POP! Peronaggi e accessori dal film Doctor Strange nel Multiverso della Follia

In occasione dell’uscita del nuovo film Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Funko POP! presenta i nuovi personaggi ispirati al film.

MINI ZAINO DOCTOR STRANGE MULTIVERSE - MARVEL

PREZZO €90.00

Descrizione

Il nuovo film “Doctor Strange nel Multiverso della follia” è uno dei più attesi dell’anno. Finalmente il Multiverso verrà esplorato per la prima volta in modo approfondito. Per celebrare il nuovo episodio del Marvel Cinematic Universe c’è il Loungefly Doctor Strange Multiverse Mini Backpack! Lo zaino ritrae Doctor Strange lanciare un incantesimo. Dietro di lui gli altri protagonisti del film: Scarlet Witch, Wong e America Chavez. Sul retro si trova l’occhio di Agamotto. Lo zaino è realizzato in pelle vegana (poliuretano). Ha spallacci regolabili, tasche laterali, robuste finiture in metallo dorato, applique e dettagli fosforescenti e stampati. Da notare il motivo coordinato del tessuto della fodera interna. Questo zaino è un prodotto con licenza ufficiale Marvel. Dimensioni dello zaino: L 22.8 cm x A 26.6 cm x P 11.5 cm (Nota bene: la larghezza è misurata sul fondo dello zaino).

PORTAFOGLIO DOCTOR STRANGE MULTIVERSE - MARVEL

PREZZO €45.00

Descrizione

In “Doctor Strange nel Multiverso della follia” verrà finalmente esplorato il concetto di Multiverso. Doctor Strange dovrà allearsi a vecchi e nuovi amici per sconfiggere un misterioso avversario che minaccia la stabilità di tutti i mondi. Per celebrare il nuovo episodio del Marvel Cinematic Universe c’è il Loungefly Doctor Strange Multiverse Zip Around Wallet! Il fronte raffigura Doctor Strange mentre lancia un incantesimo. Sul retro è presente l’occhio di Agamotto. Il portafoglio è realizzato in pelle vegana (poliuretano). Ha una chiusura a zip e robuste finiture metalliche. Presenta quattro slot per le tessere, uno per le banconote e uno trasparente per la carta d’identità. Ha dettagli fosforescenti e stampati. Da notare il motivo coordinato del tessuto della fodera interna. Questo portafoglio è un prodotto con licenza ufficiale Marvel. Dimensioni del portafoglio: L 15 cm x A 10 (Nota bene: la larghezza è misurata sul fondo del portafoglio).

Fuoko Pop! Personaggi

POP! DOCTOR STRANGE- DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS

PREZZO €15.00

Descrizione

Il dottor Stephen Strange dovrà affrontare una delle sfide più difficili della sua vita nel nuovo film Marvel “Doctor Strange nel Multiverso della follia”. Per viaggiare nel Multiverso c’è il Funko Pop! Doctor Strange! La figura in vinile è alta circa 10.5 cm.

POP! SUPREME STRANGE- DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS

PREZZO €15.00

Descrizione

Il nuovo film “Doctor Strange nel multiverso della follia” presenta una moltitudine di varianti dello stregone Stephen Strange, tra queste c’è il misterioso Supreme Strange. Per viaggiare nel Multiverso c’è il Funko Pop! Supreme Strange! La figura in vinile è alta circa 10 cm.

POP! WONG- DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS

PREZZO €15.00

Descrizione

Il fedele amico di Stephen Strange eredita il titolo di Stregone Supremo dopo lo schiocco di Thanos. In questa nuova avventura dovrà affrontare versioni alternative di se stesso. Per viaggiare nel Multiverso c’è il Funko Pop! Wong! La figura in vinile è alta circa 9.6 cm.





POP! SCARLET WITCH- DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS

PREZZO €15.00

Descrizione

Dopo gli avvenimenti di Westview, Wanda dovrà redimersi aiutando Stephen Strange in questa nuova avventura che porterà i due avengers ai limiti dello spazio tempo. Per viaggiare nel Multiverso c’è il Funko Pop! Scarlet Witch! La figura in vinile è alta circa 10 cm.

POP! CHRISTINE PALMER - DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS

PREZZO €15.00

Descrizione

Il medico chirurgo Christine Palmer è la persona più cara a Strange. Lo stregone dovrà affrontare numerose varianti della sua amata nei suoi viaggi tra universi paralleli. Per viaggiare nel Multiverso c’è il Funko Pop! Christine Palmer! La figura in vinile è alta circa 10 cm.

POP! AMERICA CHAVEZ - DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS

PREZZO €15.00

Descrizione

America Chavez è una ragazzina molto speciale: ha il potere di viaggiare nel Multiverso, oltre a essere estremamente forte. Per celebrare la nuova arrivata del Marvel Cinematic Universe c’è il Funko Pop! America Chavez! La figura in vinile è alta circa 9.6 cm.

POP! MASTER MORDO - DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS

PREZZO €15.00

Descrizione

Il vecchio allievo dell’Antico e acerrimo nemico dello stregone Stephen Strange torna in questa misteriosa versione chiamata Master Mordo. Per viaggiare nel Multiverso c’è il Funko Pop! Master Mordo! La figura in vinile è alta circa 9.6 cm.

POP! RINTRAH 6’’ - DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS

PREZZO €15.00

Descrizione

Il nuovo film “Doctor Strange nel Multiverso della follia” porterà lo stregone Stephen Strange a incontrare vecchi e nuovi alleati. Tra i nuovi personaggi si trova Rintrah, un alieno con le sembianze di un minotauro. Per viaggiare nel Multiverso c’è il Funko Pop! 6’’ Rintrah! La figura in vinile è alta circa 15 cm.

POP! SARA - DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS

PREZZO €15.00

Descrizione

Il film “Doctor Strange nel Multiverso della follia” aprirà le porte a nuovi personaggi e a varianti di altri universi. Sara è un personaggio misterioso, ritratta con le vesti degli studenti dello stregone Stephen Strange. Per viaggiare nel Multiverso c’è il Funko Pop! Sara! La figura in vinile è alta circa 10 cm.

POP! KEYCHAIN DOCTOR STRANGE - DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS

PREZZO €5.00

Descrizione

Il dottor Stephen Strange dovrà affrontare la sfida più difficile della sua vita, affidandosi a vecchi e nuovi alleati. Per portare sempre in giro il Multiverso c’è il Funko Pop! Keychain Doctor Strange! Il portachiavi è lungo circa 10 cm.

POP! KEYCHAIN WONG - DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS

PREZZO €5.00

Descrizione

Wong è il più fidato amico di Strange. Farebbe di tutto per aiutare lo stregone, anche uscire dal proprio mondo. Per portare sempre in giro il Multiverso c’è il Funko Pop! Keychain Wong! Il portachiavi è lungo circa 10 cm.

POP! DOCTOR STRANGE VARIANT- DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS

PREZZO €15.00

Descrizione

Il dottor Stephen Strange dovrà affrontare una delle sfide più difficili della sua vita. In questa variante, Strange è nella sua versione cosmica, completamente colorato di blu. Per viaggiare nel Multiverso c’è il Funko Pop! Doctor Strange! La figura in vinile è alta circa 10.5 cm.





