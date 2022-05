Xgimi Aura, il proiettore a tiro ultra-corto che porta il grande cinema a casa

Vivi una nuova esperienza cinematografica con Xgimi Aura

Proiezione a raggio ultra-corto 4K, Dolby Audio, Android TV10 e attenzione all’estetica. Xgimi Aura è l’alleato perfetto per portare il grande cinema direttamente a casa.

La stagione dei premi cinematografici si è conclusa di recente e ha visto il trionfo di “Coda – I segni del cuore” agli ultimi Oscar. Per tutti gli appassionati, e non solo, è quindi il momento perfetto per recuperare tutti i film protagonisti già disponibili sulle piattaforme di streaming più famose. E quale modo migliore se non ricreando il comfort e la qualità delle sale cinematografiche direttamente a casa? L’home cinema è ormai un fenomeno estremamente diffuso in grado di garantire un’immersione audio e visiva completa, proprio come al cinema. Grazie ai proiettori moderni creare esperienze di intrattenimento a casa non è mai stato così semplice, ma è fondamentale trovare l’alleato perfetto.

Tra le aziende leader nel settore c’è sicuramente Xgimi che ha saputo reinventare l’intrattenimento domestico con dispositivi intelligenti ad alte prestazioni e TV Laser. La sua ultima novità è Aura, un proiettore a tiro ultra-corto in grado di proiettare un’immagine da 100 pollici da una distanza di appena 20 centimetri dalla parete, arrivando fino a 150” a 44 centimetri.

Ecco i 4 must have secondo Xgimi per ottenere la migliore esperienza cinematografica anche a casa.

A tutto audio.

L’audio è sicuramente un elemento chiave per ricreare la giusta atmosfera da home cinema: secondo molti registi, è uno dei protagonisti del film almeno quanto ciò che avviene sullo schermo. Xgimi Aura offre un impianto audio all’avanguardia, con 4 altoparlanti Harman-Kardon da 15 Watt integrati per alti nitidi, frequenze medie dinamiche e bassi eccezionali. Gli altoparlanti includono inoltre il supporto Dolby Audio, consentendo di ascoltare ogni minimo dettaglio del tuo film preferito, con un audio avvolgente.

La migliore esperienza 4K.

Oltre all’audio, un’altra componente essenziale è la risoluzione e la resa dell’immagine proiettata. Dotato di tecnologia ALPD, Xgimi Aura offre una nitidezza 4K UHD sorprendete e colori estremamente realistici, per maratone cinematografiche senza precedenti. Con una luminosità di 2.400 ANSI Lumen, Aura è in grado di mettere in risalto ogni minimo dettaglio in qualsiasi momento della giornata. Inoltre, grazie alla funzione MEMC è possibile intervenire sulle immagini in movimento per migliorarle.

Android TV10, per un’interfaccia utente completa e intuitiva.

Quando si compra un nuovo dispositivo tecnologico, uno dei fattori decisivi nella scelta è la sua facilità di utilizzo e la completezza. Xgimi Aura supporta il sistema operativo Android TV10, ormai una garanzia per tutti i prodotti dell’azienda cinese, che garantisce l’accesso a più di 5.000 applicazioni come Disney+, HBO Max e YouTube. È presente anche il Play Store, Google Assistant, le funzione di Chromecast e la possibilità di riprodurre video da memorie esterne.

Attenzione al design.

Nella scelta del proiettore perfetto bisogna anche tenere in considerazione il design. Xgimi Aura strizza l’occhio anche all’estetica, adattandosi al meglio a qualsiasi arredamento. Inoltre, supporta fino a 3 porte HDMI, che consentono di collegare i dispositivi esterni, come lettori Blu-Ray, console di gioco e decoder, 3 USB, un’uscita ottica, una Ethernet e jack audio.

Completano la dotazione di Xgimi Aura anche il processore MediaTek MT9629, 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. La rumorosità è bassa, inferiore ai 32 decibel e l’autonomia dichiarata è davvero eccellente: fino a 25.000 ore (4 ore di contenuti al giorno per 17 anni).

Xgimi Aura è già disponibile in Italia sul sito dial prezzo consigliato di

