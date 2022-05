Apex Legends: il mostruoso aggiornamento Passo della Tempesta

Oggi, EA e Respawn Entertainment hanno rilasciato un nuovissimo gameplay trailer per Apex Legends: Eroi, l'ultimo importante aggiornamento stagionale per il pluripremiato sparatutto di eroi.

Dopo un'epica battaglia con le Leggende, un gigantesco leviatano è caduto sulle rive di Passo della Tempesta, facendo emergere nuove pericolose Armerie IMC. Eroi introduce anche la nuova Leggenda ed eroico difensore, Newcastle, che salterà nella linea di fuoco per proteggere la sua squadra. I giocatori possono ulteriormente abbracciare il loro cavaliere interiore con l'ultimo Passo Battaglia così come gli aggiornamenti della Classificata che premiano ancora di più l'abilità e il lavoro di squadra.

Apex Legends: Eroi sarà lanciato il 10 maggio per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e Steam.



