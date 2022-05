McDonald's lancia il nuovo servizio Mobile Order and Pay

Da oggi in tutta Italia si può ordinare e pagare direttamente con la App McDonald’s

L’innovativo servizio Mobile Order and Pay (MOP) di McDonald’s è da oggi disponibile sull’intera rete nazionale: i clienti dei ristoranti italiani possonoordinare e pagare direttamente da smartphone, attraverso la App McDonald’s per poi ritirare l’ordine al McDrive, all’interno del ristorante (con take away o servizio al tavolo) o presso i parcheggi dedicati.

Con questa novità, andare da McDonald’s è oggi un’esperienza d’acquisto ancora più confortevole, rapida e fluida.

Il servizioMobile Order and Pay nasce all’interno di un più ampio piano di investimento in innovazione digitale dell’Azienda ed è reso possibile grazie alla rinnovataApp McDonald’s che nei primi tre mesi del 2022 (gennaio-marzo) è stata la più scaricata della categoria food&drink conoltre 1 milione di download e che dalla sua nascita, nel 2017, è stata scaricata 25 milioni di volte.

Inoltre, MOP è solo l’ultimo tassello di un percorso verso una sempre maggiore digitalizzazione e multicanalità del business, che McDonald’s ha iniziato quasi un decennio fa con l’obiettivo di aumentare l’accessibilità della propria offerta ai clienti. Questa evoluzione digitale ha permesso di coinvolgere e costruire relazioni con milioni di consumatori ogni mese anche grazie a iniziative speciali, gaming in APP, promozioni e aggiornamenti sulle nuove proposte del menù.



Il processo di digitalizzazione comprende anchel’installazione dei menuboard digitali (compresi quelli presenti nella corsia McDrive che mostrano la lista di prodotti in funzione dell’orario e del meteo),la centralità del CRM (customer relationship management) e l’utilizzo di sistemi predittivi sulle vendite oltre alla logistica integrata in grado di preparare in autonomia gli ordini sulla base delle tendenze.

“La combinazione fra digitalizzazione e multicanalità sviluppata da McDonald’s ci ha permesso di gestire al meglio i cambiamenti legati a servizio e canali di consumo che abbiamo registrato negli ultimi anni. Infatti, canali come McDrive, McDelivery, Take Away e App, al pari del ristorante, sono entrati nella quotidianità dei consumatori italiani, un trend che abbiamo immediatamente intercettato e in cui stiamo continuando a investire per rispondere al meglio alle necessità di ogni cliente. L’introduzione del servizio Mobile Order and Pay ne è un esempio concreto.” DichiaraDario Baroni, Amministratore Delegato di McDonald’s Italia.





