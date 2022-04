EA SPORTS FIFA 22 annuncia la Community Team of the Season

Venerdì 29 aprile alle 19:00 CET, EA SPORTS pubblicherà la Community Team of the Season di FIFA 22!

Includendo Luis Suarez, Serge Gnabry, Aymeric Laporte e molti, molti altri, la Community Team of the Season di FIFA 22 celebra i calciatori migliori, che hanno significativamente contribuito al successo delle loro squadre per tutta la stagione.

Senza ulteriori indugi, ecco la Community Team of the Season:

Attaccanti

Wilfried Zaha, Crystal Palace

Luis Suarez, Atletico Madrid

Karim Adeyemi, RB Salzburg

Gerard Moreno, Villareal

Carlos Vela, Los Angeles FC*

Centrocampisti

Fred, Manchester United

Serge Gnabry, Bayern Munich

Yannick Carrasco, Atletico Madrid

John Mcginn, Aston Villa

Maxence Caqueret, Lyon

Parejo, Villareal*

Raspadori, Sassoulo*

Difensori

Aymeric Laporte, Manchester City

Jean-Clair Todibo, OGC Nice

Tyrick Mitchell, Crystal Palace

Conor Coady, Wolves

Tino Livramento, Southampton

Portieri

Hugo Lloris, Tottenham Hotspur

*Il giocatore avrà a disposizione un obiettivo o una sfida di costruzione della squadra (SBC)

Community TOTS

