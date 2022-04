GTA Online: ricompense extra per imprenditori e dirigenti

Ottieni ricompense extra per le tue prodezze imprenditoriali da dirigente

50% di ricompense in più per il completamento delle missioni di vendita di carichi speciali e del bunker e ricompense doppie su attività dei clienti e altro

Creare un impero imprenditoriale da zero richiede molto impegno e la capacità di sfruttare le opportunità a disposizione. Commerciare beni di contrabbando è un ottimo modo per lanciarsi nella propria scalata verso il successo a Los Santos, e questa settimana è ancora più conveniente per i dirigenti più ambiziosi grazie ai bonus aggiuntivi dedicati allemissioni di vendita di carichi speciali.



Questa settimana i dirigenti e i trafficanti d'armi con carichi invenduti se ne potranno sbarazzare con particolare gusto: le missioni di vendita difruttano ilin più per tutte le consegne completate.

GTA$ e RP doppi nelle Attività dei clienti

Completando leper Paige Harris otterrai guadagni. Chi possiede il Benefactor Terrorbyte può accedere alle Attività dei clienti tramite il terminale touch screen all'interno del furgone fortificato. Se non ne hai uno, questa settimana il Terrorbyte sarà disponibile con uno sconto del 30% da Warstock Cache & Carry.

Lanciati in una delle attività che abbiamo appena descritto e preparati a scatenarti su due ruote grazie agli sconti speciali di questa settimana. Approfitta del

Veicolo trofeo della settimana: Pegassi Zentorno

Sconfiggi i rivali e supera le auto dell’LSPD piazzandoti tra i primi tre nellaper cinque giorni di fila per avere la Pegassi Zentorno, un classico di Los Santos che ti garantirà uno splendido colpo di frusta.

Prova Dewbauchee Champion, Lampadati Tigon e Ocelot Jugular

L’area di prova dell'Autoraduno di LS è il posto perfetto per provare la Dewbauchee Champion, la Lampadati Tigon e l’Ocelot Jugular e sottoporle a test più competitivi, come lee le: potrai scatenarti gratis, senza alleggerire il portafogli.

Veicolo da primo premio della settimana del Casinò Diamond: la Annis Euros

Passa dall’atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata. Potresti vincere la Annis Euros, che ruota placida sul podio, o tornare a casa con GTA$, RP, abbigliamento, accessori, snack o un premio misterioso.

SCONTI

Oltre al 30% di sconto sugli uffici, sui bunker, sui night club, sulle attività commerciali dell’MC e sul Benefactor Terrorbyte, questa settimana sono disponibili sconti per gli amanti dei motori.

