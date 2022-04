Campionati Internazionali Europei Pokémon - Ecco i vincitori

Giocatori da 40 nazioni e regioni si sono riuniti a Francoforte, Germania, dal 22 al 24 aprile 2022, per i primi Campionati Internazionali che rientrano nella stagione del campionato Pokémon 2022

Dal 22 al 24 aprile, giocatori e fan Pokémon di tutto il mondo si sono dati appuntamento alla Messe Frankfurt, in Germania, per i Campionati Internazionali Europei Pokémon del 2022. I giocatori si sono sfidati nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, nei videogiochi Pokémon Spada e Pokémon Scudo, nel primo campionato internazionale di Pokémon GO in collaborazione con Niantic e in Pokkén Tournament DX.



Durante le tre giornate di intensa competizione, gli Allenatori del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon e dei videogiochi Pokémon si sono affrontati per portare a casa il titolo di vincitore dei Campionati Internazionali e assicurarsi un posto ai Campionati Mondali Pokémon che si terranno a Londra, Regno Unito, dal 18 al 21 agosto. Anche i giocatori di Pokémon GO e Pokkén Tournament DX si sono affrontati per aggiudicarsi l’opportunità di qualificarsi per i Campionati Mondiali Pokémon 2022.



I campioni di quest’anno sono stati premiati con uno speciale trofeo Pokémon, un premio in denaro sotto forma di borsa di studio o denaro contante e un montepremi del valore di migliaia di dollari condiviso tra le categorie in gara del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, dei videogiochi Pokémon, di Pokémon GO e di Pokkén Tournament DX.



Ecco la lista finale dei vincitori:



GCC - Categoria Junior

1° posto: Nathan Osterkatz [US]

2° posto: Luka Levain [FR]

GCC - Categoria Senior

1° posto: Caleb Rogerson [US]

2° posto: Roberto Costanzo [FR]

GCC - Categoria Master

1° posto: Gustavo Wada [BR]

2° posto: Frank Percic [US]

VG - Categoria Junior

1° posto: Alexander Musikant [DE]

2° posto: Francesca Zaglio [IT]

VG - Categoria Senior

1° posto: Nicholas Kan [AU]

2° posto: Alessandro Marchionne [IT]

VG - Categoria Master

1° posto: Eric Rios [ES]

2° posto: Oliver Eskolin [FI]

Pokémon GO - Categoria Senior

1° posto: Maxwell Ember (MEweedle) [GB]

2° posto: Stefan Cojocaru (KrowMDIV) [DE]

Pokémon GO - Categoria Master

1° posto: Jakub Zatloukal (Aeeriils) [CZ]

2° posto: Domnik Wieber (Fr43ka) [DE]

Pokkén Tournament DX - Categoria Senior

1° posto: Fardin Rahman Mikan (Royume) [DE]

Pokkén Tournament DX - Categoria Master

1° posto: Florian Blank (Cloud) [DE]

2° posto: Motochika Nabeshim (Elm) [JP]



Per ulteriori informazioni sul campionato Pokémon (regole, sedi, date, orari, premi, ecc.) visita pokemon.com/it/play-pokemon/

