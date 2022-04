EPOS PRESENTA DUE NUOVE COLORAZIONI PER LE H3PRO HYBRID

Le cuffie H3PRO Hybrid, che vantano una bassa latenza e un’autonomia di 19 ore per il wireless gaming con la funzionalità ANC, sono ora disponibili anche nelle colorazioni Ghost White e Racing Green.





EPOS, azienda leader nell’audio da gaming, annuncia ufficialmente due nuove colorazioni per le acclamate cuffie wireless H3PRO Hybrid: Ghost White e Racing Green. L’headset supporta il gaming wireless di nuova generazione attraverso alcune peculiari caratteristiche quali la connessione dongle wireless senza lag e la cancellazione attiva del rumore (ANC) per eliminare ogni rumore di fondo - elevando ancora di più la quantità di cancellazione passiva del rumore - ben notadalla serie H3 per un’esperienza di gioco sempre più ottimale. Le H3PRO Hybrid offrono un’esperienza audio di alta qualità ai giocatori che cercano performance wireless affidabili e il massimo della versatilità di utilizzo.

“Con le H3PRO Hybrid, abbiamo aggiunto tutte le nuove funzionalità presenti nelle ultime edizioni della serie H3 quali un’autonomia di oltre 30 ore di wireless gaming a bassa latenza e una migliorata cancellazione del rumore attraverso l’innovativa funzionalità ANC,” afferma Nadia, Product Manager, EPOS Gaming. “Queste qualità, con l’aggiunta della connessione dongle wireless senza lag, offrono ai giocatori numerose opzioni per ottimizzare al massimo l’esperienza audio. Inoltre, le nuove colorazioni Ghost White e Racing Green fanno delle H3PRO Hybrid un meraviglioso oggetto da sfoggiare.”

Connettiti al tuo dispositivo preferito senza alcuno sforzo

Le H3PRO Hybrid offrono un audio di alta qualità per i giocatori su PC e console. Le cuffie possono essere collegate con un dongle a bassa latenza o un cavo USB compatibile con PC, PS5™ e PS4™. L’headset si collega anche con a Xbox® Series X|S/Xbox® One, Nintendo Switch™ e Mac® con un cavo da 3,5mm mentre i dispositivi mobile possono connettersi via Bluetooth®. La grande varietà di connessioni permette di godersi la libertà del wireless senza fastidi o delay.

Comfort e connessione senza pari

Le H3PRO Hybrid sono progettate con un occhio di riguardo per lo stile, la durata e l’immersività. L’elegante design cattura l’attenzione mentre i dettagli in acciaio inossidabile dell’archetto, i padiglioni auricolari regolabili, i cuscinetti sostituibili e la durata della batteria fino a 30 ore evidenziano come le H3PRO Hybrid siano adatte a qualsiasi forma della testa per lunghe sessioni di gioco. Il design delle cuffie – grazie ai padiglioni auricolari ergonomici - consente ai giocatori di isolarsi completamente dai rumori esterni garantendo una concentrazione massima.

Prezzo e Disponibilità

Le cuffie da gioco H3PRO Hybrid sono ora disponibili nelle colorazioni Ghost White, Racing Green e Sebring Black presso lo store ufficiale di EPOS https://www.eposaudio.com/en/ it/gaming/products/headsets/ wireless e presso tutti i rivenditori selezionati a un prezzo consigliato di 279 €.

Per ottenere il massimo dalle H3PRO Hybrid, scarica il software gratuito EPOS Gaming Suite che consente agli utenti di personalizzare le impostazioni audio in base alle proprie esigenze e di trovare gli ultimi aggiornamenti firmware e software del prodotto.

