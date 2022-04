Lancio da record per LEGO Star Wars: Saga degli Skywalker

Disponibili da questa settimana nuovi personaggi giocabili con i Character Pack “Rogue One: A Star Wars Story” e “Personaggi Classici”





Warner Bros. Games annuncia che LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, il nuovo gioco di LEGOStar Wars che racchiude tutti e nove i film della saga degli Skywalker, hasuperato tutti i precedenti lanci di giochi LEGO per console. Il gioco ha venduto 3,2 milioni di unità in tutto il mondo nelle prime due settimane e ha superato il precedente record di vendite su tutte le piattaforme, regioni ed edizioni. LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker è stato lanciato il 5 aprile per le console Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4, per Nintendo Switch e per PC.

Per arricchire la già ampia selezione di personaggi giocabili, questa settimana Warner Bros. Games ha reso disponibili i Character Pack “Rogue One: A Star Wars Story” e “Personaggi Classici” per tutte le piattaforme.Il Character Pack “The Rogue One: A Star Wars Story” include Jyn Erso™, Bodhi Rook, Cassian Andor, K-2SO, Chirrut Îmwe, Baze Malbu e il Direttore Krennic. Il pacchetto “Personaggi Classici” include le varianti classiche per Luke Skywalker™, la Principessa Leia™, Han Solo, Darth Vader™ e Lando Calrissian. Entrambi i pacchetti sono disponibili come acquisti singoli o come parte della Collezione Personaggi (Season Pass), che contiene i sette pacchetti di contenuti scaricabili con personaggi giocabili provenienti dalla galassia diStar Wars.

Sviluppato da TT Games in collaborazione con il team di Lucasfilm Games, e pubblicato da Warner Bros. Games, LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker offre un'esperienza indimenticabile attraverso la galassia diStar Wars con il maggior numero di personaggi e veicoli di LEGO Star Wars mai visto, nuove meccaniche di combattimento coinvolgenti, un'ampia varietà di pianeti da esplorare e molto altro!

LEGOStar Wars: La Saga degli Skywalker Standard Edition è disponibile al prezzo consigliato di €59,99. LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Deluxe Edition è disponibile al prezzo consigliato di €69,99 e include il gioco base, la Collezione Personaggi (Season Pass) e, nelle versioni fisiche, un'esclusiva minifig di LEGOStar Wars: Luke Skywalker con latte blu. La Collezione Personaggi contiene sette pacchetti di contenuti scaricabili (DLC) con personaggi giocabili provenienti da tutta la galassia, compresi molti al di fuori dei nove film della saga. I pacchetti DLC includono The Mandalorian - Stagione 1, Solo: A Star Wars Story, Personaggi Classici,Trooper, Rogue One: A Star Wars Story, The Mandalorian - Stagione 2 e The Bad Batch. Lacontiene sette pacchetti di contenuti scaricabili (DLC) con personaggi giocabili provenienti da tutta la galassia, compresi molti al di fuori dei nove film della saga. I pacchetti DLC includono

