KONAMI annuncia gli eFootball Championship 2022

KONAMI annuncia che la competizione eSport ufficiale “eFootball™ Championship 2022”si terrà a giugno.

“eFootball™ Championship 2022” è una competizione eSport aperta a differenti tipologie di giocatori, dai beginner ai professionisti. Fin dal rinnovamento del nome del gioco in "eFootball™", è stata rinominata anche questa competizione in “eFootball Championship” – precedentemente nota come “eFootball League”. Si terranno due competizioni: la prima, “eFootball™ Championship Pro 2022”, vedrà partecipare giocatori professionisti sotto contratto con importanti Club europei; la seconda, “eFootball™ Championship Open 2022”, è una competizione eSport aperta a giocatori di ogni livello di abilità.

I giocatori professionisti in “eFootball Championship Pro” e i giocatori ordinari in “eFootball Championship Open” competeranno giocando nella nuova modalità “Dream Team”.

Rilasceremo ulteriori informazioni riguardanti i club partecipanti e il programma di entrambe le competizioni in un prossimo annuncio.





La lega professionistica in cui parteciperanno i giocatori eSport sotto contratto con i club di calcio europei. I giocatori professionisti saranno selezionati tra i migliori giocatori del mondo e si sfideranno 1v1 nella nuova modalità “Dream Team" di eFootball™ 2022 per vincere il campionato.

Tutte le partite saranno trasmesse in streaming online in tutto il mondo.

“eFootball™ Championship Open 2022” è il più grande torneo ufficiale di eSport che utilizza la serie eFootball™ 2022 a cui possono partecipare gli utenti di tutto il mondo. I giocatori non avranno bisogno di accedere al Round 1, che partirà a giugno 2022. Tutti gli utenti potranno partecipare semplicemente prendendo parte al relativo evento in-game.









Durante le stagioni precedenti, oltre 8 milioni di utenti in tutto il mondo hanno partecipato all’"eFootball.Open".

Utilizzando la modalità di gioco "Dream Team", i giocatori con i migliori punteggi si guadagneranno il diritto di partecipare a livelli sempre più alti della competizione, che culmineranno nelle "World Finals", in cui verrà incoronato il giocatore numero #1. Le finali mondiali saranno trasmesse in streaming online in tutto il mondo.





"Dream Team" è la nuovissima modalità di gioco in cui gli utenti possono costruirsi la squadra dei sogni mettendo sotto contratto giocatori e allenatori, facendo uso di oggetti di gioco (ad esempio GP che gli utenti possono guadagnare in-game), e competere contro altri utenti di tutto il mondo.

I giocatori possono anche sviluppare e rafforzare i loro calciatori per adattarli a differenti stili di gioco, oltre a organizzare la loro squadra attraverso il tesseramento e l’allenamento dei giocatori.









