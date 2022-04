Rocco Giocattoli presenta Toys Milano 2022 novità in uscita a Natale

Rocco Giocattoli presenta a Toys Milano 2022 le novità a catalogo in uscita a Natale

Giochi da tavolo, radiocomandi, robot, fashion dolls: tanti i prodotti che verranno lanciati sul mercato in autunno dalla storica azienda distributiva italiana





Rocco Giocattoli, storica azienda nella realtà distributiva italiana, presenta i nuovi prodotti a catalogo, in uscita nel prossimo autunno, alla quinta edizione di Toys Milano, il più importante evento B2B dedicato agli operatori dei settori del giocattolo e della prima infanzia, che si terrà l’8 e 9 maggio prossimi presso il padiglione di MICO Sud di Fieramilanocity.



Rocco Giocattoli, distributore a tutto tondo che quest’anno festeggia i 60 anni di attività, porta in fiera le novità dei brand più rappresentativi e che lo contraddistinguono per l’esclusività sul mercato. Tra questi gli action game e i children game (giochi da tavolo) della linea Giocorò, le linee dei radiocomandi Exost, unici per innovazione e design, i robot della linea YCOO e la nuova collezione di fashion doll WINX, di cui Rocco Giocattoli è master toy distributor.



A questi si aggiunge il brand YAS!Games - la linea di giochi da tavolo per la fascia d’età +12, la cui parola d'ordine è divertirsi con ironia, trattando anche argomenti più intimi e scabrosi ma sempre con leggerezza - coprendo un nuovo segmento di mercato in costante crescita, i KIDULTS. È infatti in costante aumento tra i ragazzi e gli adulti la necessità di passare momenti di spensieratezza e convivialità seduti intorno a un tavolo, che sia quello di casa o del pub, intrattenendosi con giochi di società



Da 60 anni Rocco Giocattoli continua ad accompagnare generazioni di bambini nei momenti più divertenti della giornata - aggiornando costantemente l’ampio catalogo di prodotti in offerta per tutte le età. La ricerca è focalizzata su prodotti innovativi per bambini e ragazzi, ponendo particolare attenzione alla loro sicurezza e all’alta qualità, da sempre pilastri fondanti della storica azienda distributiva italiana.



Milano Convention Centre MiCo Sud - Livello 0 - Stand A29

