ANIMALI FANTASTICI: ACCESSORI PER IMMERGERSI NEL MONDO MAGICO

Per celebrare il nuovo film, ecco una serie di accessori, gadget e costumi per unirsi a Newt Scamander nelle sue avventure!

Loungefly propone un nuovo design ispirato alla pasticceria Kowalski, il negozio del fidato amico del magizoologo Newt Scamander.

Funko, famosa per le figure in vinile, presenta una linea di POP! e POP! Pins dedicate ai più famosi personaggi della serie di Harry Potter, per rivivere le storie del maghetto che fa sognare tutti i bambini e non.

Per vivere al meglio l’esperienza cinematografica, perché non vedere il film vestiti a tema? Rubie’s ha pensato a tutto, con una serie di costumi e accessori ispirati al mondo magico. Dalle divise della scuola di Hogwarts, alle bacchette, fino ad arrivare agli iconici occhiali del bambino che è sopravvissuto. Tutti, ma proprio tutti, possono vivere la magia!

