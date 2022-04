Bethesda News: Starfield: ecco a voi Vasco!

Vasco, il robot esploratore di Constellation che ti accompagnerà nei tuoi viaggi attraverso la galassia di Starfield.



Video:

https://www.youtube.com/watch? v=oKNzoCPkRmc



Starfield sarà disponibile esclusivamente su Xbox Series X|S e PC a partire dall'11 novembre 2022. Gioca al Day One con Xbox Game Pass.



Se non hai visto i precedenti video di Starfield, segui questi link:





NEL CAMPO STELLARE



Il viaggio ha inizio: https://youtu.be/Wun9up_M87E Una ricerca incessante: https://youtu.be/bgSr9tuJS18 Creato per i girovaghi: https://youtu.be/X8_JG48it7s REGISTRO CONSTELLATIONApprofondimento geografico: Nuova Atlantide: https://youtu.be/KoZAAebhnxs Approfondimento geografico: Neon: https://youtu.be/E2io6xFD1VY Approfondimento geografico: Akila: https://youtu.be/F_wrs9NlEfI Sistemi Colonizzati: https://youtu.be/zjh5DJCEpxY Unisciti subito a Constellation per essere tra i primi a ricevere novità e aggiornamenti su Starfield, tra cui interviste agli sviluppatori e "dietro le quinte". Puoi anche entrare nel nostro canale Discord di Bethesda Game Studios per godere di un accesso esclusivo agli AMA e alle conversazioni della community.

