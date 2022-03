Annunciato il Burst Pro Air, mouse da gaming ultraleggero

Ultraleggero, ergonomico, wireless, e dotato di tutte le caratteristiche premium di ROCCAT, Il Burst Pro Air è la scelta perfetta per i gamer FPS





ROCCAT, brandi di Turtle Beach Corporation (Nasdaq: HEAR), svela oggi il nuovo Burst Pro Air, nuova aggiunta premium alla famiglia di mouse ultraleggeri dellalinea Burst. Come il Burst Pro cablato, il Burst Pro Air è progettato per i PC gamer che preferiscono il comfort e il feeling di un mouse ergonomico e simmetrico con un design ultraleggero, oltre alla libertà del wireless.



Il Burst Pro Air pesa solo 81g ed è dotato di tutte le caratteristiche premium di ROCCAT come il sensore Owl-Eye Optical 19K DPI e i velocissimi Titan Optical Switch, mentre la tecnologia Stellar Wireless ottimizza e gestisce potenza del segnale e carica della batteria per ottimizzare le performance. Il Burst Pro Air è dotato di batteria ricaricabile con durata oltre 100 ore, e garantisce ben 5 ore di gaming con una semplice ricarica di 10 minuti. Torna anche Il rivoluzionario del Bionic Shell con il Burst Pro Air, questa volta con LED aggiuntivi per un’esperienza RGB ancora più consistente e vibrante. Il Burst Pro Air è ora disponibile per il pre-order su www.roccat.com e presso i rivenditori autorizzati in vista del lancio previsto per il 26 aprile 2022.



“Il nostro Burst Pro cablato è stato ben accolto dai giocatori FPS che preferiscono un mouse ergonomico e simmetrico, e siamo lieti di offrire ora ai giocatori che preferiscono il wireless tutti gli stessi benefici con il Burst Pro Air," ha detto René Korte, fondatore di ROCCAT e General Manager per le periferiche PC di Turtle Beach. "Il Burst Pro Air è dotato di tutte le nostre ultime tecnologie, e anche se è wireless rimane leggero e confortevole grazie al design unico del nostro Bionic Shell. Il Burst Pro Air è ideale per soddisfare tutte le esigenze dei giocatori competitivi di oggi.”

Il Burst Pro Air ha la stessa forma ergonomica e simmetrica che ROCCAT ha creato per l'originale Burst Procablato; un design focalizzato sulle prestazioni e il comfort nei giochi in prima persona ad alta velocità per PC come Fortnite, Apex Legends e Valorant. Il sensore ottico Owl-Eye di ROCCAT (basato su PAW3370 di PixArt) offre 19K DPI e 400 IPS di velocità di tracciamento per un'efficienza di tracciamento del movimento senza precedenti. Inoltre, gli Switch Ottici Titan di ROCCAT danno un clic reattivo con un'attuazione incredibilmente rapida per una velocità e una precisione senza eguali. Gli Switch Ottici Titan sono due volte più veloci di uno switch meccanico e due volte più durevoli, grazie a una velocità di attuazione bruciante di 0.2ms e garantendo fino a 70 milioni di clic.

Inoltre, al contrario della maggior parte dei mouse wireless, il Burst Pro Air pesa solo 81 g grazie al design unico Bionic Shell di ROCCAT, resistente all'acqua e alla polvere. Il Burst Pro Air ospita anche quattro zone LED che si illuminano per rivelare la sua struttura interna a nido d'ape. Una volta collegato, i giocatori possono utilizzare il software di illuminazione AIMO RGB di ROCCAT - che produce un'illuminazione vibrante a 16,8 milioni di colori - sincronizzabile con altri prodotti compatibili AIMO per illuminazione RGB che scorre da un dispositivo ROCCAT all'altro.

La connettività wireless del Burst Pro Aire le prestazioni della batteria sono gestite dalla tecnologia Stellar Wireless di ROCCAT, che bilancia costantemente l'intensità del segnale e l'utilizzo della batteria per prestazioni ottimali. I giocatori PC possono inoltre scegliere tra una connessione wireless a bassa latenza a 2.4GHz o una connessione wireless Bluetooth 5.2 multiuso. Il Burst Pro Airoffre fino a 100 ore di prestazioni wireless con una singola carica, e grazie alla ricarica rapida USB-C offre ai giocatori fino a cinque ore di gioco dopo soli 10 minuti di carica.

Quando arriva il momento di ricaricare il Burst Pro Air, il cavo PhantomFlex, flessibile e leggero, è la cosa più simile al "wireless" che si possa trovare. I pattini in PTFE puro trattati a caldo del Burst Pro Air sono anch'essi game-changer. Il trattamento termico aggiuntivo rende il Burst Pro Air fluido e scorrevole nei movimenti fin dal primo utilizzo.

Il Burst Pro Air è inoltre inserito nella lista di prodotti che supportano l’NVIDIA Reflex Analyzer. NVIDIA Reflex Latency Analyzer è uno strumento rivoluzionario di misurazione della latenza del sistema integrato nei nuovi display che rileva i clic provenienti dal mouse e misura il tempo necessario per i pixel risultanti (ad esempio, il flash alla bocca della pistola) da modificare sullo schermo.

