Tema esclusivo PlayStation Women su PS4: per celebrare le donne nei videogiochi

Oggi si conclude il Mese della Storia delle Donne 2022, ma Sony Interactive Entertainment desidera continuare a celebrare in tutto il mondo le donne nei videogiochi con la community PlayStation. Proprio per questo, Il team creativo di SIE ha progettato in esclusiva il tema “PlayStation Women 2022” su PlayStation 4. Il tema è disponibile per il download gratuito tramite PlayStation Store, inserendo il seguente codice: 6NN5-B2NK-XQM9

Inoltre, per coloro che volessero vivere storie uniche con protagoniste femminili, è disponibile la raccolta di “Eroine Impareggiabili" curata da PlayStation, la quale mette in evidenza alcuni dei personaggi, delle narrazioni e delle trame femminili più emozionanti disponibili nel mondo videoludico.

Unisciti ai milioni di giocatori in tutto il mondo per celebrare tutto l’anno le donne nei videogiochi!

