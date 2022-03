REEBOK E UBISOFT ANNUNCIANO UNA COLLEZIONE DI SCARPE PER JUST DANCE

Reebok e Ubisoft annunciano il lancio di una collezione di calzature esclusiva per Just Dance. La collezione introduce l’esclusiva mappa Reebok contenuta nel gioco, che mostra quattro coach brandizzati Reebok che incoraggeranno i giocatori a raggiungere i loro obiettivi fitness.

Dopo la collaborazione di successo con Ubisoft per Assassin’s Creed Valhalla, i due brand ritornano per promuovere salute e benessere attraverso Just Dance, il franchise #1 nei videogame musicali.

Questa collezione esclusiva comprende quattro stili di calzature per adulti e una per bambini - tutti stili iconici che promuovono fitness e lifestyle, con colorazioni uniche che riflettono la grande energia del divertimento e la particolarità della mappa di Just Dance:

Question Low: modello che si ispira all’atmosfera colorata del gioco e dei coach, Question Low x Just Dance è stata realizzata in color nero con asole multicolore e loghi dei due brand ricamati in bianco.

Nano X1 Adventure: modello fitness, la Nano X1 Adventure x Just Dance è di color nero con stampe riflettenti sulle scarpe e fili riflettenti nei lacci: una scarpa da tutti i giorni che si fa notare anche al buio.

Club C Revenge e Club C Junior: semplice e versatile, la classica Club C x Just Dance è stata progettata per adulti e bambini: Revenge e Junior. Realizzata in bianco con suole luminescenti, bordi colorati e logo Just Dance in tessuto multicolore sul lato.

Freestyle Hi: modello lifestyle semplice, la Freestyle Hi x Just Dance è bianca ed è stata abbellita con decorazioni colorate e logo Just Dance in tessuto multicolore sul lato. Inoltre, la pelle metallica riflettente è stata usata per integrare l’atmosfera semplice ma eccentrica del videogioco.

La collezione è disponibile da oggi solamente sui siti Reebok.

“My Way” di Domino Saints in Just Dance 2022, simbolo della partnership, è disponibile ora su Nintendo Switch, PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S e Stadia.

Altre News per: reebokubisoftannuncianocollezionescarpejustdance