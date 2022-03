Diablo Immortal: prenotazione/pre-registrazione per iOS

Passando il tempo in Diablo Immortal, annientando demoni e ottenendo bottino, pian piano ti trasformerai. È assolutamente naturale. Migliorare il tuo aspetto, il tuo stile di gioco e persino la tua classe è il fulcro del gioco. In questo blog vedremo due modi importanti per plasmare il tuo personaggio: gli oggetti cosmetici e la funzione di cambio della classe.

Innanzitutto, siamo entusiasti di poter finalmente parlare degli oggetti cosmetici, di come funzionano, di quanto spesso ne pubblicheremo di nuovi e di come sbloccare subito il tuo primo oggetto cosmetico (qui a parlarti c'è il progettista principale Joe Grubb e il direttore artistico Hunter Schulz. Ciao!).

Oggetti cosmetici

Gli oggetti cosmetici ti permettono di modificare radicalmente l'aspetto del tuo personaggio senza intaccare l'equipaggiamento e le caratteristiche. Vedili come una nuova grafica da applicare al posto dell'equipaggiamento.

Gli oggetti cosmetici si ottengono per la singola classe, ma tutti i set cosmetici sono disponibili per ogni classe. Modificano l'aspetto dei tuoi vestiti e delle armi, e alcuni prevedono addirittura animazioni personalizzate. Ecco un esempio di come lo stesso set cosmetico cambi l'aspetto di diverse classi.

In Diablo Immortal, l'equipaggiamento normale del personaggio si adatta alle dimensioni del suo corpo per scelta di progettazione. Non esiste, per esempio, un'armatura che ingrandisca o rimpicciolisca il Crociato. Gli oggetti cosmetici ci permettono di uscire dagli schemi e modificare l'aspetto del personaggio in qualcosa di diverso, persino soprannaturale. Ecco la classe del Negromante (e il suo equipaggiamento) alterata dal set cosmetico Fantasmi di Landafosca.

Abbiamo in programma di pubblicare ogni mese un nuovo set cosmetico per tutte le classi, seguendo il tema del Pass Battaglia mensile (Fantasmi di Landafosca, per esempio, è il primo). Ottenere il Pass Battaglia per un determinato mese ti permetterà di sbloccare il relativo set cosmetico per tutte le classi, e il Pass Battaglia Potenziato includerà anche aspetti personalizzati per il portale e per le cornici ritratto.

Ci saranno altri oggetti cosmetici nel negozio di gioco, alcuni molto legati al mondo e alla storia di Sanctuarium, altri invece più classici, come per esempio un set che adorni il tuo personaggio di cristalli di ghiaccio o lo vesta secondo lo stile regale di Cuor della Marca.

Vogliamo anche lasciare un po' di spazio per gli oggetti cosmetici gratuiti, alcuni dei quali ottenibili direttamente giocando. I membri degli Immortali sbloccheranno il proprio set cosmetico esclusivo aumentando il Dominio della loro fazione e potranno indossarlo, ovviamente, finché non saranno spodestati.

Iniziando a far salire di livello le tue Gemme leggendarie, noterai anche il loro potere crescente si rifletta sul tuo equipaggiamento. Ogni oggetto leggendario del gioco prevede un progresso grafico unico che accompagna la Risonanza delle tue gemme. Ai livelli più alti di Risonanza sbloccherai persino delle ali cosmetiche.

Come ogni gioco al mondo, vogliamo che l'identità visiva di Diablo Immortal si evolva e cresca col tempo. Inoltre, vogliamo darti modo di variare costantemente l'aspetto del tuo personaggio mentre giochi, anziché ristagnare sempre sullo stesso aspetto. Ci siamo fatti ispirare da tantissimi di questi progetti e non vediamo l'ora di poterne mostrare molti altri con la pubblicazione di Immortal.

La progressione del personaggio è una componente importantissima di Diablo Immortal. Quando si gioca a titoli MMO, ci si concentra sullo sbloccare nuove abilità per il personaggio e tenere il ritmo degli altri giocatori del proprio server. Tuttavia, i giochi di Diablo hanno sempre proposto una vasta gamma di classi con diverse fantasie e stili di gioco. Il che porta a un conflitto non indifferente: si vogliono giocare tutte le classi, ma senza ostacolare i progressi del proprio personaggio preferito per provarle tutte. Come facciamo a fare entrambe le cose? La nostra soluzione arriverà poco dopo l'uscita di Diablo Immortal: il cambio della classe.

A Cuor della Marca potrai cambiare la classe e il relativo aspetto del tuo personaggio. Cambiando classe, manterrai tutti i livelli d'eccellenza, riceverai un nuovo set di equipaggiamento appropriato per la tua nuova classe e potrai trasferirci sopra tutti i tuoi progressi degli oggetti e delle gemme. Non perderai né il tuo vecchio equipaggiamento né il forziere personale, e conserverai anche i progressi dei Ricettacoli Horadrici e dell'Inferiquiario.

Dovrai raccogliere oggetti leggendari specifici per la tua nuova classe, ma questo viaggio fa parte del divertimento. Inoltre, qualora dovessi pentirti della tua scelta, potrai riattivare la funzione di cambio della classe e tornare alla tua classe originale, oppure esplorarne altre che non hai ancora provato. Tornando a una classe ripristinerai la personalizzazione grafica che avevi in precedenza ed equipaggerai i tuoi vecchi oggetti leggendari.

Non vogliamo costringere i giocatori ad abbandonare il proprio personaggio principale in favore di uno secondario. Non vogliamo nemmeno che qualcuno si senta obbligato a mantenere una squadra completa di personaggi secondari per ottenere risorse e ricompense, o per stare dietro alle Classifiche, al Ciclo del Conflitto o agli altri sistemi competitivi. Cambiare classe ti dà la libertà di esplorare le classi che otterresti dai vari personaggi secondari, senza però alcuno di questi svantaggi. Ti permette, inoltre, di ottenere le ricompense complete per ogni nuovo personaggio con cui giocherai, senza doverle dividere tra di essi.

Vogliamo, tuttavia, che la scelta della tua classe originale sia significativa, per cui stiamo valutando possibili limitazioni al sistema che ti lascino comunque la libertà di sperimentare qualcosa di nuovo. Dato che recuperare i modificatori leggendari è un processo lungo, ci aspettiamo che i giocatori che si concentrano su una sola classe siano un po' avvantaggiati, per esempio avendo a disposizione una più vasta gamma di configurazioni disponibili. La libertà di poter esplorare liberamente ogni classe, in ogni caso, dovrebbe tentare molti giocatori, portandoli a cambiare le carte in tavola col tempo, com'è accaduto a molti di noi del team di sviluppo. Anche se il cambio della classe non sarà disponibile in gioco immediatamente all'uscita di Diablo Immortal, speriamo di aggiungerlo in un aggiornamento successivo.

Immortal sta diventando l'esperienza di Diablo più personalizzabile di sempre, ma la varietà che proporremo all'uscita del gioco è solo l'inizio. Non vediamo l'ora di averti con noi a Sanctuarium!

Altre News per: diabloimmortalprenotazionepreregistrazione