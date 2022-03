Rockstar presenta GTA+: abbonamento per GTA Online

Vi presentiamo GTA+ per GTA Online

Un nuovo abbonamento per i giocatori che fornisce vantaggi esclusivi e altro, disponibile dal 29 marzo

GTA+ è un nuovo programma di abbonamento esclusivo per GTA Online su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, disponibile dal 29 marzo, che fornisce a giocatori vecchi e nuovi una gamma di vantaggi sulle console di ultima generazione.

Gli abbonati a GTA+ otterranno un accredito mensile di 500.000 GTA$ direttamente sul conto Maze Bank, oltre alla possibilità di riscattare proprietà di Los Santos che sbloccano aggiornamenti di gioco, modifiche speciali per i veicoli, sconti esclusivi per gli abbonati, GTA$ e RP bonus e tanto altro ogni mese.

Ecco nel dettaglio i vantaggi iniziali che gli abbonati a GTA+ riceveranno il primo mese di abbonamento (29 marzo - 27 aprile):

500.000 GTA$ accreditati direttamente sul conto Maze Bank.

La Principe Deveste Eight con un miglioramento di Hao's Special Works disponibile prima che sia rilasciato al pubblico generale, e le livree Trip arancione HSW e Glitch CMYK HSW.

L'autofficina di La Mesa dà accesso a una serie di aggiornamenti di gioco di Los Santos Tuners. Chi possiede già un'autofficina, può trasferirsi a La Mesa senza alcun costo aggiuntivo.

I costi dell'abbonamento all'Autoraduno di LS verranno annullati. I membri dell'Autoraduno di LS con GTA+ riceveranno un rimborso di 50.000 GTA$ durante questo periodo.

Chi possiede uno yacht può passare gratuitamente al super yacht Aquarius.

La maglietta Gussét Frog e la parte superiore Da basket ProLaps Broker ei pantaloncini aggiunti automaticamente al tuo guardaroba.

La livrea Nastro trasportatore per Mammoth Avenger, HVY APC, e TM-02 Khanjali.

Una selezione di verniciature e simboli gratis per l’autofficina

3X GTA$ e RP nella serie di gare di Hao’s Special Works.

2X Reputazione dell'Autoraduno nella serie di gare clandestine.

Gli abbonati a GTA+ possono sfruttare anche le carte prepagate Shark speciali di GTA+ che forniscono denaro extra da PlayStation Store su PS5 o Microsoft Store.

Ogni mese, GTA+ fornirà un nuovo set di ricompense esclusive per gli abbonati. Basterà raggiungere Legendary Motorsport, Hao's Special Works, Maze Bank Foreclosures, DockTease e altri negozi di GTA Online per ottenere i vari vantaggi prima che scadano. Tutti i vantaggi sovracitati saranno in aggiunta alla regolare programmazione di eventi di GTA Online, che continuerà per tutti i giocatori.

Visita il PlayStation Store su PS5 o Microsoft Store e abbonati al costo di 5,99 € mensili dal 29 marzo, con la possibilità di annullare l'abbonamento in qualsiasi momento.

