LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker mostra il Lato Oscuro della Forza

Warner Bros. Games, TT Games, The LEGO Group e Lucasfilm Games hanno pubblicato oggi "Darkness is Rising", un nuovo trailer incentrato sugli antagonisti diLEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker sarà il gioco LEGO Star Wars più grande e di maggior impatto visivo mai realizzato e questo trailer mostra il Lato Oscuro della Forza con i più famosi antagonisti di tutti e nove i film della saga: i giocatori saranno invitati a unirsi al Lato Oscuro da tanti personaggi famosi, come l'Imperatore Palpatine, un'ombra che incombe sull'intera saga. Con la sua abilità di generare fulmini dalla punta delle dita, Palpatine è estremamente pericoloso e minaccioso; il Generale Grievous spicca per il suo aspetto potente e la sua capacità di maneggiare quattro spade laser contemporaneamente; Darth Maul è un formidabile guerriero abilissimo nel Lato Oscuro; Kylo Ren ammira gli antagonisti che l'hanno preceduto e brandiscecon grande energia una minacciosa spada laser a forma di croce; c’è Boba Fett, il leggendario cacciatore di taglie, e c’è ovviamente Darth Vader, con il suo aspetto che incute timore, le sue mosse spietate e l'ambizione di dominare la galassia. E questi sono solo alcuni degli antagonisti che i giocatori incontreranno nel loro viaggio attraverso la galassia.

LEGOStar Wars: La Saga degli Skywalker si può già prenotare digitalmente, ricevendo così l'accesso anticipato al pacchetto personaggi Trooper il giorno del lancio.Il pacchetto sarà disponibile per un mese dal momento del lancio per chi acquista la Collezione Personaggi (il Season Pass con tutti e sette i pacchetti personaggi) o singolarmente. Con la versione digitale del gioco è possibile anche sbloccare il classico personaggio giocabile di Obi-Wan Kenobi, non è acquistabile singolarmente. La versione fisica dell'Edizione Deluxe include invece un'esclusiva minifig di LEGOStar Wars: Luke Skywalker con latte blu.

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker uscirà il 5 aprile 2022 per console Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.

