Aggiornamenti di sistema per PS5 e PS4 in arrivo

Aggiornamenti del software di sistema disponibili da oggi in tutto il mondo

Gli aggiornamenti del software di sistema per PS5 e PS4 saranno disponibili in tutto il mondo a partire da oggi, pertanto volevamo fornirti una breve anteprima dei loro contenuti. Inoltre, siamo felici di condividere nuovi dettagli sulla frequenza di aggiornamento variabile per PS5 su TV e monitor per PC compatibili con HDMI 2.1, il cui lancio è previsto per i prossimi mesi.

Nuove funzionalità per PS5 e PS4

Grazie al supporto fornito dai nostri partecipanti alla beta, oggi introdurremo per tutta la nostra community globale alcune funzionalità richieste dai fan, come la possibilità di creare o partecipare a party aperti e chiusi sulle console PS5 e PS4. Su PS5, saranno inoltre ottimizzate l’interfaccia utente della Game Base e delle schede dei trofei, oltre a funzionalità di accessibilità come l’audio mono per le cuffie.

Per aggiornamenti sulle funzionalità di PS5, ad esempio su come applicare le preimpostazioni del gioco sulla tua console, aggiungere video e app allo schermo mentre giochi o condividere lo schermo con gli amici, consulta le nuove schede con i “consigli pro” nel centro di controllo.

Ottimizzazioni di PS App e PS Remote Play

A partire da domani, implementeremo gradualmente la possibilità per gli utenti di PS App di creare o partecipare a party aperti e chiusi anche tramite l’app. Abbiamo inoltre aggiornato l’interfaccia utente della Game Base di PS App per rendere più semplice l’accesso alle funzioni Amici, Party e Messaggistica e offrire un’esperienza di gioco ancora più in linea con PS5.





Gli utenti dell’app PS Remote Play per dispositivi mobili possono usufruire di una nuova “modalità oscura” a seconda delle impostazioni del proprio telefono e scegliere tra le nuove lingue del lettore schermo per iOS e Android, tra cui portoghese (Brasile e Portogallo), finlandese, svedese, turco, greco, tailandese e cinese (tradizionale e semplificato).

All’orizzonte: supporto della frequenza di aggiornamento variabile per PS5

Siamo inoltre lieti di comunicare che la frequenza di aggiornamento variabile (Variable Refresh Rate – VRR) sarà disponibile per PS5 nei prossimi mesi. Su TV e monitor per PC compatibili con HDMI 2.1, la VRR sincronizza dinamicamente la velocità di aggiornamento del display con l’uscita grafica della console PS5. Ciò migliora le prestazioni visive dei giochi per PS5, riducendo al minimo o eliminando gli artefatti visivi, come ad esempio i problemi di frame pacing e lo screen tearing. L’azione di gioco in molti titoli per PS5 risulta più fluida grazie al rendering immediato delle scene, alla grafica più nitida e alla riduzione del ritardo dell’input. I giochi per PS5 pubblicati in precedenza potranno essere completamente ottimizzati per VRR tramite una patch di gioco, mentre i giochi in uscita in futuro potrebbero includere il supporto della VRR già al momento del lancio.

Come opzione aggiuntiva, puoi anche scegliere di applicare la VRR ai giochi per PS5 che non la supportano. Questa funzione potrebbe migliorare la qualità video di alcuni giochi. Se ciò provoca invece effetti visivi imprevisti, è possibile disattivarla in qualsiasi momento. Sia la VRR, sia questa opzione secondaria possono essere attivate o disattivate.

Ti preghiamo di notare che i risultati possono variare a seconda del TV e del gioco in uso. Man mano che ci avviciniamo al lancio di questa funzionalità, condivideremo maggiori dettagli, tra cui alcuni dei giochi per i quali il supporto della VRR sarà abilitato tramite una patch di gioco.

I nostri team continueranno a lavorare duramente per migliorare le tue esperienze di gioco e sui social media con PlayStation; quindi continua a seguirci per scoprire nuovi aggiornamenti!

Fonte: blog.it.playstation.com



Altre News per: aggiornamentisistemaarrivo