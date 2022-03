DA TURTLE BEACH & ROCCAT NUOVI AURICOLARI

I NUOVISSIMI AURICOLARI TRUE WIRELESS SCOUT AIR E SYN BUDS AIR SONO ORA DISPONIBILI

Turtle Beach, brand leader negli accessori da gaming, e ROCCAT – Marchio di periferiche PC di Turtle Beach Corporation , annuncianooggi che i nuovissimi auricolari true wireless Scout Air™ e i SYN™ Buds Air da gaming sono disponibili. Perfetti per i gamer sempre in movimento, sia gli Scout Air di Turtle Beach che i SYN Buds Air di ROCCAT sono compatibili con iOS, Android, e altridispositivi dotati di connessione Bluetooth come Nintendo Switch, PC Windows e Mac.







Gli Scout Air e i SYN Buds Air dispongono di Game Mode, con bassa latenza per assicurare il meglio delle prestazioni nei momenti più complicati del match. Offrono inoltre 20 ore di autonomia della batteria e sono classificati IPX4 per la resistenza al sudore e all'acqua, quindi ascoltare musica o podcast durante l’allenamento non sarà un problema. Il doppio microfono offre il massimo della pulizia audio, e grazie ai molteplici ear-tip inclusi la vestibilità è assicurata. Le funzioni, tra cui i controlli personalizzabili tramite touch, la facile selezione dei preset di equalizzazione, l'attivazione della game mode a bassa latenza e il monitoraggio della batteria, sono disponibili tramite l'app Audio Hub di Turtle Beach per Scout Air e tramite l'app SYN Buds Air di ROCCAT. Gli earbuds true wireless Scout Air e SYN Buds Air sono disponibili da oggi su www.turtlebeach.com e www.roccat.com, e presso i rivenditori autorizzati ad un prezzo consigliato di 99,99 €.







“Con la continua crescita del mercato del mobile gaming, questa strategica espansione del nostro portfolio di prodotti fornisce ai giocatori l'accesso a tutti quei vantaggi competitivi che fanno delle cuffie di Turtle Beach e ROCCAT un must-have per i gamer," dichiara Juergen Stark, Chairman e CEO, Turtle Beach Corporation. "Gli auricolari true wireless Scout Air e SYN Buds Air offrono la qualità audio, la limpidezza sonora e il comfort che i giocatori desiderano, ovunque si trovino".

Gli auricolari Scout Air e SYN Buds Air sono progettati per connettersi a dispositivi dotati di Bluetooth 5.1, PC Windows e Mac. Offrono 20 ore di tempo totale di riproduzione, con cinque ore negli auricolari e altre 15 ore nella custodia di ricarica. La custodia di ricarica è dotata di un indicatore della batteria e può ricaricare a pieno gli auricolari in soli 15 minuti.

Gli Scout Air di Turtle Beach e i SYN Buds Air di ROCCAT sono anche dotati di Game Mode per un feedback a bassa latenza a 60ms, per garantire il miglior audio possibile nei momenti più concitati. Gli Scout Aire i SYN Buds Air sono inoltre perfetti per la palestra o l'allenamento all'aperto, grazie al loro design resistente al sudore e all'acqua, classificato IPX4. I microfoni doppi incorporati offrono una chat cristallina e tre set di ear-tip intercambiabili forniscono una vestibilità sicura e confortevole per tutto il giorno.

