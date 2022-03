Yu-Gi-Oh! Speed Duel GX: nuovo Cofanetto Accademia del Duellante

Preparatevi a fare il vostro gioco con il nuovo Speed Duel GX: Cofanetto Accademia del Duellante!



Proprio come il popolare Speed Duel: Cofanetto La Città dei Duelli, Cofanetto Accademia del Duellante è stato pensato per permettere a un massimo di 8 giocatori di vivere in prima persona la dinamica esperienze del torneo e include un pool di circa 200 carte grazie alle quali costruire e mettere in atto alcune delle strategie più popolari, molte delle quali inedite per Speed Duel! Ecco un’anticipazione dei contenuti del Cofanetto:

Nuove Carte Skill dedicate ai leggendari Duellanti dell’anime Yu-Gi-Oh! GX. Diventate un “EROE Elementale” come Jaden Yuki, adempite al vostro destino come Aster Phoenix o date una lezione alla classe come Dr. Crowler.

Nuove carte da aggiungere ai Deck Speed Duel già in possesso o da utilizzare per scoprire e provare nuove strategie.

Duellate con stile con le varianti Rare Segrete delle popolari carte dell’era GX.

E molto altro ancora!

Speed Duel è una speciale versione del popolare Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG). Basato sullo stile dei Duelli rapidi che caratterizzano il gioco per mobile e PC Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS, che a oggi ha totalizzato più di 140 milioni di download in tutto il mondo, Speed Duel si fonda su quattro tipologie di carte (Mostro, Magia, Trappola e Skill). Ogni scontro (o “Duello”) dura circa 10 minuti, questo fa di Speed Duel un’esperienza veloce e divertente per Duellanti di ogni età e livello.

Vestiti i panni del vostro personaggio preferito di Yu-Gi-Oh! grazie alle Carte Skill, affrontate avvincenti Duelli, evocate potenti Mostri e affinate le vostre stategie con Incantesimi e Trappole.

Speed Duel GX: Cofanetto Accademia del Duellante è disponibile ora. Per tutti i dettagli visitate il sito ufficiale.

Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI è disponibile in tutto il mondo, distribuito in più di 80 Paesi e tradotto in 9 lingue, per la gioia di fan di tutte le età.

