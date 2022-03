CLASH: ARTIFACTS OF CHAOS RIVELA IL SUO GAMEPLAY

Durante l'ID@Xbox Showcase del 16 marzo, NACON e lo studio cileno ACE Team hanno presentato le prime immagini del videogioco di Clash: Artifacts of Chaos. Il gioco, la cui uscita è prevista per novembre 2022, offre una miscela unica di esplorazione e combattimento senza armi o altri strumenti. Il giocatore creerà un'amicizia con una creatura fragile e la proteggerà dai mercenari, all'interno di un universo il cui stile grafico sorprenderà la maggior parte dei player.





Clash: Artifacts of Chaos, sviluppato dallo studio pluripremiato The Eternal Cylinder, il gioco è ambientato nello strano universo di Zenozoik, un mondo punk-fantasy introdotto in Zeno Clash 1 e 2. Si gioca nei panni di Pseudo, un combattente esperto che vive da recluso, si troverà ad affrontare strani nemici durante tutta la sua avventura. L’ incontro con Boy permetterà inoltre, di esplorare questo mondo surreale e proteggerlo dalla Mistress of the Artifacts che brama i misteriosi poteri di questa piccola creatura.

Il giocatore è libero di adattarsi alle situazioni e alle abilità specifiche degli avversari alternando varie arti marziali. Prima di ogni combattimento il giocatore potrà scegliere di sfidare i nemici utilizzando il Rituale, un gioco da tavolo che potrebbe fornire vantaggi o essere sfavorevole. Alla fine del Rituale, il giocatore vedrà i movimenti dell'avversario limitati da una catena, o potrà essere costretto a combattere in una nuvola di nebbia, o ancora, evocare un mostro come alleato.

Con rilascio previsto per novembre 2022, Clash: Artifacts of Chaos sarà disponibile su Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5, Steam ed Epic.







Ulteriori informazioni sul gioco saranno fornite in un secondo momento.

