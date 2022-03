Rise of Cultures celebra l’inizio de L'evento Celtico!

Anche i celti, noti costruttori e artigiani, a volte hanno bisogno di aiuto. I giocatori di Rise of Cultures grazie a questo evento aiuteranno Áedán, il dispensatore di imprese, nella sua fucina. L'evento inizia oggi e durerà fino al 3 aprile.



Per avanzare i giocatori dovranno completare le imprese assegnate loro da Áedán. Sarà possibile guadagnare Gettoni Triscele sia completando queste imprese che tramite l'accesso giornaliero. I gettoni possono essere usati per aprire i forzieri nella finestra dell'evento: ogni forziere a sua volta contiene varie ricompense. Quando uno specifico forziere verrà aperto, inoltre, l'icona posizionata accanto ad ognuno indica la quantità di metallo fuso che verrà aggiunta allo stampo per le spade.







Una volta che i giocatori avranno aperto abbastanza forzieri da riempire lo stampo per spada, potranno riscuotere il gran premio: un Gettone Evoluzione Spilla celtica. Lo stampo sarà poi ripristinato, per permettere ai giocatori di riempirlo nuovamente e ottenere gran premi aggiuntivi.Il Gettone Evoluzione Spilla celtica può essere usato per costruire la Spilla celtica, un Edificio potenziabile con 40 livelli di miglioramento che fornisce Punti Ricerca e una produzione casuale aggiuntiva di cibo, monete o di un oggetto di Riempimento Caserme.





Sono disponibili anche Ricompense Speciali giornaliere come le personalizzazioni, che possono essere applicate temporaneamente agli edifici standard dei giocatori per ottenere un aspetto più celtico. Queste personalizzazioni aumenteranno anche la produttività degli edifici, aggiungendo una produzione extra o un potenziamento. Raccogliendo tutte le personalizzazioni dell'Evento celtico i giocatori otterranno una ricompensa aggiuntiva.

Rise of Cultures è gratuito e disponibile sui dispositivi mobili Android





