GFN Thursday: nuovo abbonamento per un’esperienza cloud gaming senza precedenti

GFN Thursday: in arrivo un nuovo abbonamento per un’esperienza di cloud gaming senza precedenti!

In occasione di questo GFN Thursday, NVIDIA annuncia il lancio di un nuovo abbonamento di 1 mese aGeForce NOW RTX 3080, che vi permetterà di godere a pieno del cloud gaming next-gen e sarà disponibile a soli €19,99.

A partire da oggi, ogni giocatore potrà sfruttare la potenza e i vantaggi di un abbonamento GeForce NOW RTX 3080 rinnovandolo ogni mese - tra cui lo streaming a 120 fotogrammi al secondo su PC e Mac,latenza ultra-bassa che compete con le esperienze della console locale, sessioni di gioco di otto ore e RTX ON nei giochi supportati. Potranno anche ottenere un mese gratis con un abbonamento RTX 3080 di 6 mesi, in streaming su tutti i dispositivi per 99,99 dollari.

Le buone notizie e i grandi titoli continuano ad arrivare, sei nuovi giochi sono ora pronti per lo streaming:

Buccaneers! (nuovo lancio su Steam

(nuovo lancio su Distant Worlds 2 (nuovo lancio su Steam

(nuovo lancio su Ironsmith Medieval Simulator (nuovo lancio su Steam )

Bus Driver Simulator ( Steam )

Martha is Dead ( Steam )

Survival Quiz CITY ( Steam )

