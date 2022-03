Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection - tornano i combattenti amanti della pizza

La più completa collezione dedicata ai titoli TMNT di KONAMI sarà presto disponibile su Switch, XBOX, PlayStation e Steam!





Konami annuncia il ritorno di Leonardo, Donatello, Raffaello e Michelangelo con la Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection! In collaborazione con Nickelodeon, tredici giochi classici dall'intero archivio retrogaming KONAMI – 8 bit, 16 bit e arcade Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT) e le loro versioni giapponesi - approderanno presto su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC Steam. Le versioni fisiche e digitali saranno disponibili nel 2022 a un prezzo consigliato di € 39.99.

Questa incredibile collezione, composta da tredici classici originali, offre una nuova occasione per contrastare i piani di Shredder, fronteggiare il Clan del Piede e lottare contro Bebop e Rocksteady, oltre a fornire un nuovo punto di vista su titoli che hanno stabilito alcuni degli attuali standard dei beat 'em up d'azione. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collectioninclude:





Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)

KONAMI ha collaborato con gli sviluppatori di Digital Eclipse per adattare sapientemente questi classici ai sistemi di gioco moderni, con l’aggiunta di aggiornamenti in grado di migliorare la quality-of-life delle opere, come la possibilità di salvare e tornare sui propri passi in qualsiasi momento, la mappatura dei pulsanti e l’introduzione di un comparto online per alcuni dei giochi presenti**. Inoltre, ogni titolo di Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection sarà anche accompagnato da una guida digitale che aiuterà i giocatori nel combattimento e nell’esplorazione delle aree più difficili.

I giochi sono basati sui personaggi e sui temi di The Teenage Mutant Ninja Turtles, serie di cartoni animati e fumetti nata negli anni '80 e tra le cui ambientazioni spiccano una New York City romanzata, le fogne della città, futuristiche basi nemiche e persino viaggi nel tempo! La collezione Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection includerà anche un museo celebrativo realizzato in collaborazione con Nickelodeon che conterrà immagini dal cartone originale, esclusivi documenti storici, schizzi e progetti di game design mai pubblicati prima.

Altre News per: teenagemutantninjaturtlescowabungacollectiontornano