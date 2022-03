Tiny Tina's Wonderlands - Chaos Chamber Reveal Trailer

Oggi, 2K e Gearbox Software svelano Chaos Chamber, l'esperienza endgame principale infinitamente rigiocabile di Tiny Tina's Wonderlands. All'interno della mitica Camera del Caos c'è un portale sempre mutevole in un dungeon randomizzato, pieno di variabili uniche, nemici assassini e metodi per rendere la tua corsa più o meno impegnativa, a seconda di quanto ti senti coraggioso.

Una corsa alla Chaos Chamber consiste in tre stanze del dungeon randomizzate, un mini-boss fight, altre tre stanze del dungeon e una main boss fight. I giocatori lavoreranno attraverso la Chaos Chamber, selezionando tra due portali dopo ogni stanza per determinare cosa li aspetta nella successiva. I fattori aggiuntivi includono:

Cristalli: Durante la corsa alla Camera del Caos, i giocatori possono raccogliere e utilizzare i Cristalli per guadagnare più ricompense. I giocatori possono accumulare cristalli rompendo un dado cristallino e luminoso come l'arcobaleno che nasce dopo aver completato una stanza, e completando gli obiettivi secondari opzionali che sono assegnati casualmente ad ogni stanza;

Benedizioni : Raccogliendo abbastanza cristalli per attivare un altare, i giocatori possono ricevere benedizioni, che vanno dall'aumento del danno critico o della capacità di munizioni, all'attacco in mischia e ai buff di velocità di movimento, e altro ancora;

Maledizioni : L'opposto delle Benedizioni, le Maledizioni sono debuff che durano per il resto della corsa e possono rendere molto più difficile la sopravvivenza dei giocatori, ma con un rischio più alto si ottengono ricompense migliori..

Dopo aver completato la Camera del Caos, nell'area Loot of Chaos ti aspetta un forziere pieno di desiderabili bottini da prendere. Guadagnerai anche “Moon Orbs”, una valuta di gioco che puoi spendere in una stazione Enchantment Re-roller per mettere a punto il tuo equipaggiamento preferito. Per gli appassionati del bottino, però, la vera ricompensa della Camera del Caos potrebbe nascondersi nella pancia delle statue di conigli spinosi e un po' inquietanti che vomiteranno l'equipaggiamento se nutriti con abbastanza cristalli.

