Warcraft - Tabella di marcia primaverile

E' un momento entusiasmante per tutti gli appassionati di Warcraft! Per dare ai giocatori un'anteprima di cosa aspettarsi nei prossimi mesi, abbiamo chiesto aiuto a John Hight, il nuovo direttore generale di Warcraft, che ci ha offerto una panoramica di ciò che sta arrivando in un nuovo blog sul sito web di World of Warcraft:https://worldofwarcraft.com/ it-it/news/23783584/segnati- la-data-il-futuro-di-warcraft .

Nel blog, John stabilisce una tabella di marcia con date importanti che pongono le basi per ciò che arriverà per tutti i fan di Warcraft, tra cui:

La presentazione della prima espansione di Hearthstone dell'anno, così come dei piani per questo titolo per il 2022

Gli eSport di WoW, giunti al loro 15° anno, continueranno con il loro programma annuale con l' Arena World Championship Mythic Dungeon International 28 marzo .

. Una speciale anteprima online sulla presentazione della prossima espansione World of Warcraft, attualmente in lavorazione.

Un'anteprima del primo gioco di Warcraft completamente ideato per i dispositivi mobili.

Altre News per: warcrafttabellamarciaprimaverile