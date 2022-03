Hisense è sponsor ufficiale di UEFA Women's EURO 2022

Supportare le donne nello sport e promuovere la parità di genere in ogni settore. È questa la missione di Hisense, azienda leader a livello mondiale nel settore dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici, che annuncia oggi la partnership con UEFA Women’s EURO 2022, rinnovando così la sponsorizzazione della competizione già avvenuta per l’edizione del 2017.

In questo scenario, l’azienda lancerà insieme alla UEFA la campagna “Remember the Name”, con l’obiettivo di raccontare la storia delle protagoniste di questo sport, dando loro il riconoscimento che meritano a livello globale e attirando sempre più attenzione sul calcio femminile. Il Campionato Europeo rappresenta infatti un’occasione unica, il palcoscenico di imprese leggendarie e momenti che devono essere ricordati nel tempo.

Non è la prima volta che Hisense si avvicina al mondo dello sport, con cui condivide diversi valori, come l’importanza del lavoro di squadra, il rispetto e la solidarietà. Proseguendo in questo percorso e attraverso partnership strategiche, Hisense si impegnerà a creare un ambiente più equo e sostenibile per le donne di oggi e di domani.

Non solo sport: Incoraggiare le donne a brillare in ogni ambito

Secondo il Global Gender Gap Report 2021 del World Economic Forum, un’altra generazione di donne dovrà attendere per ottenere la parità e il divario di genere su scala globale è aumentato da 99,5 a 135,6 anni a causa della Pandemia. È proprio per approfondire tale problema che quest’anno la Giornata Internazionale della Donna ha come tema la “Parità di genere oggi per un domani sostenibile”, per incoraggiare le comunità a collaborare e creare una società diversa, basata su inclusività e parità, a iniziare dall’ambiente lavorativo.

In questo senso, l’azienda lavora costantemente per garantire che ogni dipendente si senta parte integrante di un team, valorizzando tutti i talenti, fornendo pari opportunità e aiutando i singoli a raggiungere obiettivi personali sfidando i propri limiti.

Consapevole delle sfide che le donne devono affrontare nella loro quotidianità, soprattutto nella carriera, l’azienda cinese ha riconosciuto l’importanza di creare un posto di lavoro equilibrato, diversificato e paritario, che offra la possibilità alle donne di distinguersi ed emergere nel settore. Attualmente, esse rappresentano il 41,6% della forza lavoro globale di Hisense International, superiore rispetto all’ultima media della forza lavoro femminile globale della Banca Mondiale del 38,89%.

Altre News per: hisensesponsorufficialeuefawomeneuro2022