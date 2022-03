GTA Online: ottieni un bonus negli Omicidi in linea

In più, rifornimenti gratis da Franklin, un bonus da 200.000 GTA$ per gli assassini e altro





Alcuni affari non vanno discussi con l’iFruit all’orecchio. Dopotutto, l'FIB ha occhi e orecchie ovunque. Ecco perché Franklin preferisce fare le sue telefonate più compromettenti usando gli irrintracciabili telefoni pubblici...

Gli Omicidi in linea sono assassinii molto redditizi disponibili per chi possiede un’Agenzia e ha completato almeno tre Contratti confidenziali. Aiuta a consolidare la reputazione dell'Agenzia e completa qualsiasi Omicidio in linea questa settimana per ottenere il 50% di GTA$ e RP in più.

Dopo aver completato il primo Omicidio in linea, potrai chiamare Franklin ovunque in Freemode per richiederne un altro. Nei prossimi sette giorni Franklin si aspetta di essere travolto dalle richieste dei clienti, quindi non essere timido e assicurati di chiamarlo spesso.





Come al solito, completando i bonus Omicidio opzionali migliorerai i tuoi guadagni. Ad ogni modo, questa settimana completa tre Omicidi in linea per ottenere un bonus(entro 72 ore dal completamento).

Hai anche altri motivi per metterti in contatto con il tuo nuovo socio: se dovessi avere bisogno di un pacco di scorte in Freemode, chiama Franklin dalla lista dei contatti per richiedere un rifornimento gratuito pieno di granate, bombe adesive, munizioni, giubbotti antiproiettile e salute.

Se hai bisogno di più potenza di fuoco, investi in un'armeria personale dell'Agenzia per rifornirti di munizioni Mk II, sbloccare finiture esclusive per le tue armi e altro ancora.





Gerald vuole uscire dal mercato nero e guadagnarsi da vivere onestamente: aspetta una sua telefonata o chiamalo per aiutarlo in qualsiasi delle sei missioni di Via d'uscita di Gerald per ottenere GTA$ e RP doppi.





Questa settimana vedrà il ritorno di tre modalità multigiocatore ricche d'azione, ognuna caratterizzata da una caratteristica unica: Velocità esplosiva (Remix), Running Back (Remix) e Caccia agli hippie.

Poche tradizioni sono americane come Running Back (Remix): un agile Corridore al volante di una Panto in miniatura deve affrontare una squadra di imponenti Tezeract per raggiungere la zona finale della squadra avversaria. Tutti i partecipanti guadagneranno ricompense doppie per tutta la settimana. Sei pronto? Via!

Ottieni ricompense triple sfidando gli altri imprenditori in tutte le Lotte tra business, tra cui omicidi, esportazioni di veicoli, raduni automobilistici, consegne della Merryweather e altro ancora.

Valuta anche la possibilità di scatenare distruzione letale nell'evento Freemode Danno criminale, che frutterà GTA$ e RP tripli per tutta la settimana.





Questa settimana, sorpassa gli altri piloti e l'LSPD e piazzati tra i primi 3 negli Inseguimenti per 5 giorni di fila per avere gratis la Dinka Sugoi.





Vuoi un nuovo veicolo? Passa dall'area di prova dell’Autoraduno di LS per provare la Dinka Sugoi, l’Annis S80RR e l’Albany V-STR prima di acquistarle.





Passa dall’atrio del Casinò e Resort Diamond e gira la ruota fortunata. Il primo premio della settimana è la Vapid Flash GT, una due volumi perfetta sia nei parcheggi dei supermercati che nei rally fuoristrada.

Gli agenti sono noti per i loro gadget e le loro armi. Non fare brutta figura... adegua la tua Agenzia agli standard del settore grazie agli sconti di questa settimana:





