Destiny 2: La Regina dei Sussurri - Incursione Promessa del Discepolo

Inoltrati nell'Oscurità e affronta la nuova incursione di Destiny 2 in arrivo con La Regina dei Sussurri, "Promessa del Discepolo".



Le squadre di tutto il mondo si sfideranno per portare a casa la cintura del primato Mondiale

Il 5 marzo alle 19:00 CET, Bungie lancerà l'incursione "Promessa del Discepolo" su Destiny 2. I guardiani dovranno avventurarsi nella nave della Piramide nascosta tra le inquietanti paludi del tronomondo di Savathûn per scoprire un oscuro segreto.



Le incursioni sono l'attività di punta a sei giocatori di Destiny 2. Le squadre di tutto il mondo si stanno equipaggiando a dovere per partecipare alla corsa al titolo mondiale e vincere la relativa cintura. I fan invece si sintonizzeranno per seguire l'evento e congratularsi con la prima squadra che completa l'incursione. Per tutti i dettagli, inclusi orari di trasmissione, consultare http://bungie.net/raidrace.



La modalità Contesa sarà attiva per le prime 24 ore della corsa al primato mondiale di "Promessa del Discepolo"

La modalità Contesa porterà tutti i giocatori a 20 livelli di Potere al di sotto del livello del boss, per 24 ore. ?

Nella modalità Contesa il Potere del manufatto verrà disabilitato.

Il limite di Potere di squadra è 1530, per tutti gli scontri. Avere un livello di Potere superiore a 1530 non fornisce alcun vantaggio.



I guardiani che completano prontamente l'incursione sbloccheranno l'acquisto di fantastici oggetti a tema offerti con il programma Ricompense di Bungie nel Bungie Store

Altre News per: destinyreginasussurriincursionepromessadiscepolo