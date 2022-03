NUOVA LINEA DI GIOCATTOLI DAL FILM “THE BATMAN”

Batman e Catwoman in scala 30cm:

la versione più amata dai bambini, che con i suoi 11 punti di articolazione, le livree nere e il mantello in tessuto dell’Uomo Pipistrello che si trasforma in tuta alare, possono vivere le avventure dei distretti di Gotham in versione “maxi”. Il divertimento continua e diventa ancora più coinvolgente con Batman Deluxe, il personaggio in scala 30cm dotato di una potentissima armatura con luci e suoni arricchita dalla cintura che nasconde le armi segrete di Bruce Wayne/Batman. Premendo il bottone nascosto Batman spalancherà le braccia e dispiegherà il mantello, preparandosi a partire in volo sui tetti della città. Il Bat-segnale luminoso posto sul petto del personaggio invece attiva la riproduzione di uno dei 15 suoni esistenti, per avventure sempre più realistiche. Prezzo al pubblico consigliato Batman e Catwoman €15,99 | Batman Deluxe €39,99.