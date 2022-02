GTA Online - Ricompense Contratti confidenziali, missioni Contrabbandieri, Gare Aeree

Possedere e gestire un’Agenzia non richiede solo di visitare lo studio di registrazione e di interagire con i nuovi ricchi: devi sporcarti le mani. Non sempre la tua clientela è altolocata, ma anche le persone meno rispettabili possono retribuirti per i tuoi servigi...

Che si tratti di salvare un cliente tenuto in ostaggio con una pistola alla tempia, di distruggere banconote contraffatte a suon di bombe adesive o recuperare i gioielli rubati, iContratti confidenziali richiedono di mantenere la lucidità anche sotto pressione.



A ogni modo, queste missioni Freemode possono essere avviate dal computer della tua Agenzia: dovrai completarne almeno una prima che Franklin si fidi di te e decida di assegnarti il contratto VIP. Accontentando alcuni clienti potrai sbloccare anche gliOmicidi in linea.







Questa settimana otterrai GTA$ doppi completando i Contratti confidenziali; inoltre, ti basterà completarne anche uno solo per ricevere lamaglietta Bravado. Per partecipare a queste attività, devi collaborare con Franklin e acquistare un’Agenzia. Per fortuna, questa settimana tutte le Agenzie sono scontate del 25% e potrai sfoggiare le tue decorazioni preferite risparmiando il 30% sul loro costo.

GTA$ e RP tripli nelle missioni di vendita di Contrabbandieri

Il tuo hangar trabocca di carichi invenduti? Non lasciarli lì a raccogliere la polvere! Vendendo merce di contrabbando nelle missioni di vendita di Contrabbandieri tra oggi e il 2 marzo riceverai ricompense triple.

GTA$ e RP tripli nelle gare aeree

Alcune gare si possono disputare solo in cielo. Questa settimana, vola in alto sulla città di Los Santos grazie alle gare aeree create da Rockstar. I piloti più audaci otterranno GTA$ e RP tripli per tutta la settimana: basterà competere.

GTA$ e RP doppi nelle attività della Scuola di volo

Pilotare è un’attività come tante: serve pratica per migliorare, quindi assicurati di liberare un po’ di spazio nella tua agenda per visitare la Scuola di volo dell’LSIA. Gli studenti più intrepidi e i piloti più esperti otterranno GTA$ e RP doppi in tutte le attività della Scuola di volo per i prossimi sette giorni.

GTA$ e RP doppi in Piede in fallo

Piede in fallo è una gara claustrofobica. Le squadre armate competono per un punto su una piattaforma sopra le onde del Pacifico. Uccidendo gli avversari, li costringerai a tornare nel gioco in posizioni in cui avranno pochi secondi per mettersi al sicuro. Questa settimana, tutti i partecipanti otterranno GTA$ e RP doppi.



Veicolo trofeo della settimana: Dewbauchee Rapid GT Classic

Sei un membro competitivo dell’Autoraduno di LS? Per tua fortuna, se riuscirai a piazzarti tra i primi 3 nella Serie di gare clandestine per 5 volte nell’arco della prossima settimana avrai una Dewbauchee Rapid GT Classic tutta da personalizzare.



Prova BF Weevil, Grotti Visione e Lampadati Cinquemila nell’area di prova dell’Autoraduno

Chi vuole un nuovo veicolo può fare visita all'area di prova all'interno dell'Autoraduno di LS e provare BF Weevil, Grotti Visione e Lampadati Cinquemila tra le colonne, sfrecciare per il circuito verniciato, sfidare amici e nemici nelle Corse ai checkpoint e altro ancora.



Veicolo da primo premio della settimana: Vapid Retinue

Fai un salto nell'atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, capi d'abbigliamento, accessori, snack e premi misteriosi. Il primo premio della settimana è la Vapid Retinue, un’auto proletaria che dopo una crisi di mezza età è diventata uno dei veicoli da rally più famosi di sempre. Non è mai troppo tardi per reinventarsi.





Sconti:

Coloro che vogliono diventare contrabbandieri e trafficanti di carichi possono acquistare glihangar e le loro ristrutturazioni, migliorie e modifiche con il 40% di sconto questa settimana.



Inoltre, questa settimana abbiamo sconti su una serie di veicoli.



Proprietà:

Agenzie – 25%

Hangar – 40%

Migliorie e modifiche per gli Hangar– 40%

Veicoli:

Buckingham Alpha-Z1 – 40%

Sea Sparrow – 40%

Nagasaki Ultralight – 40%

Grotti Visione – 30%

BF Weevil – 30%

Mammoth Tula – 30%

JoBuilt Velum 5-Seater – 30%

Grotti Cheetah Classic – 30%

Lampadati Cinquemila – 30%

Western Company Seabreeze – 30%

Mammoth Hydra - 15%



Vantaggi di Prime Gaming

I giocatori di GTA Online che collegheranno il loro account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno 100.000 GTA$ per aver giocato questa settimana.



Per approfittare dei vantaggi futuri, vai sul sito di Prime Gaming e registrati.



Visita il sito del Supporto di Rockstar per dettagli e limitazioni.

