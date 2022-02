Gli Hearthstone Grandmasters 2022 iniziano questo weekend

dopo l'epica conclusione del Masters Tour Onyxia's Lair, gli eSport di Hearthstone non perdono tempo e continuano con le competizioni del 2022, questa volta con la prima Stagione dei Grandmasters che inizieranno questo venerdì! Come abbiamo annunciato a dicembre, questa sarà l'ultima Stagione dei Grandmasters che vedrà 48 dei migliori giocatori di Americhe, Asia Pacifica ed Europa darsi battaglia nelle rispettive regioni per poi avanzare al World Championship 2022.

Questa stagione comprende tre weekend di tornei, con i giocatori che devono ottenere un determinato punteggio per avanzare ai playoff. Combattendo nei formati Conquista, Ultimo eroe sul campo e il nuovissimo formato Trio, i giocatori cercheranno di assicurarsi la loro fetta del montepremi stagionale di 250.000 $ e l'invito regionale al World Championship 2022. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli da sapere prima dell'inizio della stagione!

Dettagli

Date: venerdì, sabato e domenica: 25 febbraio - 13 marzo e 25-27 marzo, 2022

venerdì, sabato e domenica: 25 febbraio - 13 marzo e 25-27 marzo, 2022 Orario d'inizio trasmissioni:

ASIA PACIFICA: 11:00 CEST



EUROPA: 16:00 CEST



AMERICHE: 21:00 CEST

Montepremi : montepremi totale di 250.000 $, di cui 71.700 $ in palio tra tutte le regioni per ogni torneo delle settimane 1-3 e 34.900 $ per i playoff.

: montepremi totale di 250.000 $, di cui 71.700 $ in palio tra tutte le regioni per ogni torneo delle settimane 1-3 e 34.900 $ per i playoff. Streaming in lingua su YouTube:

Inglese (Hearthstone)



English (HearthstoneEsports )



Giapponese

Nuovo formato - TRIO

I Grandmasters si ritirano con stile, con un nuovo formato sperimentale! Ad affiancare le modalità Conquista e Ultimo eroe sul campo, ci sarà il nuovissimo Trio. Non vediamo l'ora di scoprire come sarà il formato Trio giocato a livello professionale e, se sarà un successo, valuteremo se e come implementarlo eventualmente in altri tornei di eSport di Hearthstone. Ecco come funziona:

il team degli eSport di Hearthstone crea 5 gruppi unici di 3 classi ciascuno.

I gruppi possono avere una o due classi in comune.

I giocatori scelgono uno dei gruppi.

Quindi, presentano una serie da tre mazzi che includa ogni classe del gruppo scelto.

La scelta del gruppo sarà privata, quindi gli altri giocatori non sapranno quale gruppo è stato scelto dagli avversari.

I match saranno al meglio delle 5, e i mazzi vincenti non potranno più essere giocati per il resto del match.

Struttura

Nel periodo dalla prima alla terza settimana, i giocatori si sfideranno in doppi tornei settimanali, che cominceranno ogni giovedì, per guadagnarsi un posto nella Top 8 del weekend. I giocatori riceveranno punti in base al numero totale di vittorie di ogni settimana, che determineranno i piazzamenti finali prima dei playoff.

Tutti i 16 giocatori di ogni regione lotteranno uno contro l'altro fuori onda giovedì nella fase a gruppi dei doppi tornei.

Venerdì verranno giocati i 4 match di eliminazione, trasmessi in diretta su YouTube, che determineranno chi farà parte della Top 8 di ogni regione.

I giocatori della Top 8 si daranno battaglia in un torneo a eliminazione singola, che verrà disputato sabato e determinerà i quattro giocatori che avanzeranno al giorno successivo.

Cambiamenti al formato di ogni settimana:

Settimana 1: Conquista



Settimana 2: Trio



Settimana 3: Ultimo eroe sul campo



Playoff: Conquista

Tornano le ricompense!

Potrai ottenere fino a 4 buste guardando i Grandmasters! Guarda per due ore totali uno qualsiasi dei canali di YouTube qui sopra per ricevere una busta e due ore aggiuntive per riceverne una seconda. Il tempo d'osservazione è cumulativo nel corso di ciascuno dei due weekend, per cui anche se non potrai assistere per quattro ore consecutive, il tempo d'osservazione verrà comunque conteggiato per l'ottenimento delle ricompense.

Grandmasters Settimane 1-3: Divisi nella Valle d'Alterac (massimo 2 buste)

Grandmasters Playoff: Divisi nella Valle d'Alterac (massimo 2 buste)

Connetti gli account

Prima di poter ricevere una ricompensa, devi collegare i tuoi account YouTube e Blizzard Battle.net. Ecco come fare:

Connettiti al tuo account di YouTube o creane uno.

Vai su Condivisione account sotto "App collegate" nelle Impostazioni.

Seleziona "Collega" di fianco a Battle.net.

Segui i semplici passi per finire di collegare gli account.

Quando colleghi gli account, assicurati di essere attualmente connesso all'account Blizzard sul quale desideri ricevere le ricompense.

Clicca qui

Resta aggiornato sugli ultimi contenuti e notizie degli eSport di Hearthstone sul sito degli eSport di Hearthstone, Twitter e YouTube . Buona fortuna e buon divertimento.



