ELDEN RING: sei pronto per l'avventura? Disponibile il trailer di lancio

Il tuo viaggio sta per iniziareSenzaluce, solo pochi giorni ti separano dall’avventurarti nell’Interregno e dal cercare il tuo posto come Lord Ancestrale.

ELDEN RING è ancora prenotabile e sarà disponibile dal 25 febbraio 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via STEAM.

Il gioco offre un aggiornamento gratuito a PS5 per i giocatori che hanno acquistato la versione PS4 e supporta Smart Delivery per Xbox, consentendo di giocarlo sia su Xbox One sia su Xbox Series X|S con un singolo acquisto.







Guarda il nuovo trailer (italiano), ma stai attento…in caso volessi scoprire il gioco senza spoiler, questo video contiene personaggi e scene mai viste prima.





